9 lélektani trükk, amivel bárkit leveszel a lábáról

Szemkontaktus ereje
A szemkontaktus az egyik legerőteljesebb eszköz, amikor kapcsolatot próbálunk kialakítani valakivel. A pszichológiai kutatások azt sugallják, hogy azok az emberek, akik képesek fenntartani a szemkontaktust, sokkal megbízhatóbbnak és hitelesebbnek tűnnek a másik fél számára.
Ez a vonzerő abból fakad, hogy a szemkontaktus serkenti az oksitocin hormon termelését, amely erősíti a köteléket és növeli a bizalmat. Amikor kommunikálsz valakivel, próbálj meg tudatosan több szemkontaktust tartani, de kerüld a túlzásba vitt bámulást, mert az kényelmetlenné teheti a másik felet.
