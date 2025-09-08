Címlap / Életmód / Lélek / 9 lélektani trükk, amivel bárkit...

9 lélektani trükk, amivel bárkit leveszel a lábáról

Farkas Izabella
Írta 2025.09.08.

Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, hogy miért vonzódunk bizonyos emberekhez, míg másokkal kevésbé találjuk meg a közös hangot. Ez a jelenség nem véletlen, mivel a pszichológia számos rejtett aspektusa befolyásolja a társas kapcsolatainkat. Az alábbi kilenc lélektani trükk segíthet abban, hogy jobban megértsd, hogy miért és hogyan tudsz másokat könnyebben megszólítani és magad mellé állítani.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Szemkontaktus ereje

A szemkontaktus az egyik legerőteljesebb eszköz, amikor kapcsolatot próbálunk kialakítani valakivel. A pszichológiai kutatások azt sugallják, hogy azok az emberek, akik képesek fenntartani a szemkontaktust, sokkal megbízhatóbbnak és hitelesebbnek tűnnek a másik fél számára.

Ez a vonzerő abból fakad, hogy a szemkontaktus serkenti az oksitocin hormon termelését, amely erősíti a köteléket és növeli a bizalmat. Amikor kommunikálsz valakivel, próbálj meg tudatosan több szemkontaktust tartani, de kerüld a túlzásba vitt bámulást, mert az kényelmetlenné teheti a másik felet.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/9
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

A nyugdíj nem hoz felszabadulást. Nem várt előnyei vannak, ha folytatod a munkát

A nyugdíj nem hoz felszabadulást. Nem várt előnyei vannak, ha folytatod a munkát
„Minden este látom a naplementét” – A 10 legélvezetesebb, mégis alulértékelt dolog

„Minden este látom a naplementét” – A 10 legélvezetesebb, mégis alulértékelt dolog
Valójában ennyi lépést kellene megtenned naponta. Nem 10 000!

Valójában ennyi lépést kellene megtenned naponta. Nem 10 000!
A férfiak 5 titkos félelme, aminek soha nem mernek hangot adni

A férfiak 5 titkos félelme, aminek soha nem mernek hangot adni
8 dolog, ami igazán vonzóvá tesz egy férfit. Egyetértesz?

8 dolog, ami igazán vonzóvá tesz egy férfit. Egyetértesz?
Így készítsd fel a szobanövényeket a hideg hónapokra

Így készítsd fel a szobanövényeket a hideg hónapokra
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK