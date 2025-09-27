8 szuper beauty adventi kalendárium 2025-re, amik gyorsan el szoktak fogyni
8 szuper beauty adventi kalendárium 2025-re, amik gyorsan el szoktak fogyni

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.27.

A karácsonyi szezon közeledtével egyre több izgalmas beauty adventi kalendárium jelenik meg. Fedezd fel a legjobbakat 2025-ben, és készülj fel a csodás meglepetésekre!

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

A barátaim már jól tudják, hogy amint beköszönt az ősz, nálam onnantól kezdve teljesen a karácsony kerül a középpontba. Ehhez persze köze lehet annak is, hogy a legjobb beauty adventi kalendáriumok évről évre egyre korábban jelennek meg. Az, hogy elsők között leshessek be a csillogó kis ablakok mögé, és felfedezzem, melyik újdonság lesz az idei szezon nagy dobása, az egyik kedvenc része az évnek. Természetesen már mindennek utánajártam, így ha téged is lázba hoz a téma, olvass tovább, és fedezd fel a legizgalmasabb adventi kalendáriumokat 2025-ben.

Úgy tekintek ezekre a kalendáriumokra, mint a márkák saját „kipróbált és jóváhagyott” pecsétjére, a legjobb bőrápolók, kultikus sminktermékek, prémium parfümök és testápoló kedvencek válogatása, amelyekre a brandek a legbüszkébbek. A Liberty idén is magasra tette a lécet, a 2025-ös kiadás 30 ikonikus terméket rejt, olyan márkáktól, mint az Augustinus Bader, a Sisley, a Trinny London vagy az Emma Lewisham. A Sephora exkluzív is betekintést adott a kínálatába, a LookFantastic pedig három külön kalendáriummal ünnepli a karácsonyi ikonok tizedik évfordulóját (köztük egy igazán egyedülállóval). Eközben a Charlotte Tilbury, a Harrods, a Cult Beauty, a Selfridges és a Harvey Nichols is már elérhető. Néhány kalendárium még titokban tartja a tartalmát, és csak a következő hetekben válik elérhetővé, így ha türelmetlen vagy, érdemes feliratkozni a várólistákra, vagy lecsapni azokra, amelyek már most kaphatók. Lássuk tehát a 8 általam legjobbra értékelt beauty adventi kalendáriumot.

Sephora Advent Calendar 2025

https://www.sephora.co.uk/sephora-advent-calendar-whats-inside

Ez az adventi kalendárium egyszerűen lélegzetelállító, kívül-belül maga a luxus. A csapat rengeteg szeretetet és aprólékos munkát tett bele, így a tartalma minden eddiginél erősebb. Nehéz lenne kedvencet választani, de a Merit Flush Balm, a Malin + Goetz parfümolaj és a L’Occitane testolaj nálam az élmezőnyben van.

