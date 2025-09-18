8 őszi irodai outfit: hihetetlenül inspirál, hogy mit válassz a gardróbodból!

Az irodai divat 2025-ben a minőségre és az alapdarabokra helyezi a hangsúlyt. Fedezd fel a legújabb trendeket, amelyeket könnyedén beépíthetsz a mindennapi ruhatáradba.

Az irodai divatról szóló beszélgetések nem újdonságok, az emberek mindig is öltözködtek a munkához, gyakorlatilag amióta világ a világ. Legyél ügyvéd, mérnök, újságíró, könyvelő vagy bármilyen más pozícióban a vállalati világban, mindig is voltak bizonyos elvárások arra vonatkozóan, hogy mit illik viselni a kollégák előtt. De vajon hogyan alakult át ez a beszélgetés 2025-ben? Úgy tűnik, a mai irodai divat inkább a minőségről, mint a mennyiségről szól, a jól bevált alapdarabokra támaszkodik, és elmosódnak a határok a tipikus munkahelyi és a szórakozáshoz viselt ruhák között. Következzen 8 trend őszre, amit a divat szerelmesei biztosan beépítenek a gardróbjukba.

Bizony, jól hallottad, teljesen rendben van, ha felveszed az irodába azt a pöttyös babydoll felsőt, amit a születésnapodra vettél. Csak vegyél alá egy derékig érő rövid ujjú inget, és már indulhatsz is. A rétegezés kulcsszerepet játszik a 2025-ös irodai trendekben, lehetővé téve, hogy önmagukban kissé túl kihívónak számító ruhadarabok is megjelenjenek a munkahelyen. Íme néhány irodai divattrend, amelyet a stylistok már most észrevettek 2025-ben.

Pliszírozott midi és maxi szoknyák

A midi vagy maxi szoknyák az iroda hangulatától függően lehetnek elegánsabbak vagy lazábbak, ráadásul szinte bármilyen felsővel, inggel vagy blúzzal kombinálhatók. Natalie Bode, stylist szerint idén kifejezetten a pliszírozott szoknyák kerülnek előtérbe. „Midi és maxi, különösen pliszírozott, ez most nagy trend” – mondja. A fazonok között az A-vonal és a ceruzaszabás hódít, a 90-es évek visszatérő ihletésével.

