8 egyszerű konyhanagyító trükk, amitől a kis konyhád tágasabbnak fog hatni
iStock

8 egyszerű konyhanagyító trükk, amitől a kis konyhád tágasabbnak fog hatni

Nyul Debóra
2025.09.29.

Egy kis konyha is lehet stílusos, kényelmes és élhető – csak tudnod kell, hogyan hozd ki belőle a legtöbbet. Szerencsére léteznek olyan apró, de hatásos lakberendezési trükkök, amelyek segítségével a konyhád optikailag nagyobbnak és világosabbnak fog tűnni.

Egy kis konyha is lehet stílusos, kényelmes és élhető – csak tudnod kell, hogyan hozd ki belőle a legtöbbet. Ha te is gyakran érzed úgy, hogy alig férsz el főzés közben, hogy nincs elég fény vagy hogy egyszerűen zsúfolt a tér, nem vagy egyedül. Szerencsére léteznek olyan apró, de hatásos lakberendezési trükkök, amelyek segítségével a konyhád optikailag nagyobbnak és világosabbnak fog tűnni – anélkül, hogy falakat kellene bontani.

A Southern Living nemrég felhívta a figyelmet olyan lakberendező által is gyakran használt praktikákra, amelyekkel a kis konyhák is tágasabbnak tűnhetnek. Különösen hasznosak lehetnek olyan lakásokban, amelyekben minden négyzetcentiméter számít. Íme 8 tipp, amit te is könnyedén bevethetsz otthon!

1. Válassz világos színeket

A világos színek – mint a törtfehér, világos bézs, halvány szürke vagy pasztelles árnyalatok – nemcsak tisztaságot sugallnak, hanem visszaverik a fényt is. Ezáltal a konyhád világosabbnak, frissebbnek és tágasabbnak hat.

Sokan félnek attól, hogy egy teljesen világos konyha unalmas lesz, pedig a titok az apró részletekben rejlik: játssz a textúrákkal, használj különböző anyagokat (pl. matt és fényes felületek váltakozása), és dolgozz kontrasztos kiegészítőkkel. Ha mégis vonzódsz a sötétebb színekhez, használd őket hangsúlyként – például egy szép fekete lámpa vagy sötétbarna fogantyú formájában.

