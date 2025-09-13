7 sminkbaki, amitől idősebbnek tűnsz az őszi fényben
iStock

7 sminkbaki, amitől idősebbnek tűnsz az őszi fényben

Nagy Emília
Írta 2025.09.13.

Ahogy az évszakok változnak, úgy változik a körülöttünk lévő természetes fény is, és ez jelentős hatással lehet a mindennapi megjelenésünkre. Az őszi nap aranyló, lágy fénye sokak számára kifejezetten romantikus és kedves, ám a smink szempontjából kihívásokkal is járhat. Az ilyenkor alacsony szögben érkező napfény kiemeli az arcvonásokat, és ha nem ügyelünk a részletekre, könnyen kelthetünk idősebb hatást a megjelenésünkkel.

A túl nehéz alapozó hatása

Az egyik leggyakoribb hiba az őszi sminkben az alapozó téves megválasztása vagy annak túlzott használata. A vastag alapozóréteg a nap fényében még inkább láthatóvá válik, és könnyen megülhet a finom ráncokban, egyenetlenségekben.

Az aranyszabály itt az alapos hidratálás és a könnyű textúrájú termékek használata, amelyek egységesítik a bőrtónust anélkül, hogy maszkhatást keltenének. Ha biztosra szeretnél menni, válassz olyat, amely áteresztő, és igazodik a bőröd természetes színéhez.

