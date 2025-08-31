7 mesés, napsütötte európai úti cél, amit érdemes szeptemberben felkeresni
istockphoto.com

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / 7 mesés, napsütötte európai úti cél,...

7 mesés, napsütötte európai úti cél, amit érdemes szeptemberben felkeresni

Nyul Debóra
Írta 2025.08.31.

Ha éppen utazáson töröd a fejed, szeptemberre időzíteni számos szempontból remek ötlet lehet: sok helyen a nyáron jellemző tömegek már elvonultak, az időjárás még mindig kellemes, a tenger hívogató, és a népszerű nyaralóhelyek újra visszanyerik természetes ritmusukat.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Ez az az időszak, amikor Európa legszebb vidékei közül jó néhányat zsúfoltság nélkül, nyugodtabb tempóban, ugyanakkor bőséges napsütéssel fedezhetünk fel. Legyen szó tengerparti pihenésről, kulturális felfedezésekről vagy természeti élményekről, szeptember tökéletes arra, hogy új helyeket ismerj meg, vagy régi kedvenceket látogass újra – kicsit másképp.

Íme hét olyan, a Trafalgar által is ajánlott európai úti cél, amelyek szeptemberben különösen varázslatosak!

1. Az olasz tavak vidéke

Ha valaha is elképzelted magad, amint egy fagyival a kezedben sétálsz egy nyugodt tóparti sétányon, miközben a háttérben hegyek tükröződnek a vízen – szeptember az az idő, amikor ez az álom igazán idilli valósággá válhat. A Comói-tó, a Garda-tó és a Maggiore-tó környéke ilyenkor már sokkal csendesebb, de még mindig napos és kellemesen meleg (25–28°C). Élvezd az olasz gasztronómia minden ízét – friss tészták, helyi sajtok, és természetesen egy pohár bor egy hangulatos teraszon.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/8
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ez az 5 szezonvégi barackos recept mennyei ízélményt ad

Ez az 5 szezonvégi barackos recept mennyei ízélményt ad
„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?

„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?
Érkezik A Fehér Lótusz 3. évada – minden, amit eddig tudunk róla

Érkezik A Fehér Lótusz 3. évada – minden, amit eddig tudunk róla
„Mindig maradj meg önmagadnak!”- A legjobb párkapcsolati tanácsok, az olvasók szerint

„Mindig maradj meg önmagadnak!”- A legjobb párkapcsolati tanácsok, az olvasók szerint
„Jól keresek, stressz nélkül.” – Mesélj a munkádról!

„Jól keresek, stressz nélkül.” – Mesélj a munkádról!
Mit gondolsz, veled miért akar ágyba bújni a férjed? 

Mit gondolsz, veled miért akar ágyba bújni a férjed? 
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK