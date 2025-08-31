7 mesés, napsütötte európai úti cél, amit érdemes szeptemberben felkeresni

Ez az az időszak, amikor Európa legszebb vidékei közül jó néhányat zsúfoltság nélkül, nyugodtabb tempóban, ugyanakkor bőséges napsütéssel fedezhetünk fel. Legyen szó tengerparti pihenésről, kulturális felfedezésekről vagy természeti élményekről, szeptember tökéletes arra, hogy új helyeket ismerj meg, vagy régi kedvenceket látogass újra – kicsit másképp.
Íme hét olyan, a Trafalgar által is ajánlott európai úti cél, amelyek szeptemberben különösen varázslatosak!
1. Az olasz tavak vidéke
Ha valaha is elképzelted magad, amint egy fagyival a kezedben sétálsz egy nyugodt tóparti sétányon, miközben a háttérben hegyek tükröződnek a vízen – szeptember az az idő, amikor ez az álom igazán idilli valósággá válhat. A Comói-tó, a Garda-tó és a Maggiore-tó környéke ilyenkor már sokkal csendesebb, de még mindig napos és kellemesen meleg (25–28°C). Élvezd az olasz gasztronómia minden ízét – friss tészták, helyi sajtok, és természetesen egy pohár bor egy hangulatos teraszon.
