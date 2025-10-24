7 mérgező minta az anya-lánya kapcsolatokban – és amit felnőttként tehetsz

7 mérgező minta az anya-lánya kapcsolatokban – és amit felnőttként tehetsz

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.24.

Az anya-lánya kapcsolat talán az egyik legösszetettebb kötődés, ami életünk során kialakulhat. Míg sokan szeretetteljes és támogató kötelékeket építenek ki, sajnos nem mindenki ilyen szerencsés. 

Peg Streep amerikai írónő, aki hosszú évekig foglalkozott a témával, rendszeresen rávilágított arra, hogy milyen komoly hatással lehetnek az érzelmileg mérgező anyák a lányaikra. A szeretet és figyelem hiánya, az állandó kritika vagy a túlkontrolláló magatartás mind súlyos következményekkel járhatnak.

Túlzottan kontrolláló anya

A kontrolláló anya mindenbe bele akar szólni: a lánya döntéseit, karrierjét, párkapcsolatát is irányítani akarja. Bár első ránézésre úgy tűnhet, hogy csak segíteni szeretne, valójában az a célja, hogy minden fontos döntést ő hozzon meg – életkortól függetlenül. Ez a viselkedés azt üzeni, hogy a lány nem elég kompetens ahhoz, hogy saját életét irányítsa.

Mit tehetsz? Kezdj el apró, független döntéseket hozni! Ez lehet akár egy apróság is, mint például hogy te döntesz egy hétvégi programról vagy egy fontosabb, az életedre rövidtávon ható kérdésről. Idővel erősítheted a saját önállóságodat és megtanulhatod, hogyan állhatsz ki magadért anélkül, hogy mások elnyomnának.

