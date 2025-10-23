Ez a 7 macskafajta nem bírja, ha egyedül hagyod
Ez a 7 macskafajta nem bírja, ha egyedül hagyod

Farkas Izabella
Írta 2025.10.23.

A macskák sokak számára a függetlenség megtestesítői, és sokan úgy gondolják, hogy a cicák kiválóan elvannak egyedül is, ellentétben a kutyákkal, akik folyamatos human társaságot igényelnek. Azonban, mint általában a hiedelmek esetén, ez sem mindig fedi a valóságot. Bizonyos macskafajták különösen rászorulnak gazdáik állandó közelségére, és nem viselik jól az egyedüllétet.

Szfinx: a meztelen kedvenc

istockphoto.com

A szfinx macskák híresek páratlan megjelenésükről, amely vagy azonnal rabul ejti az embert, vagy épp ellenállást vált ki belőle. Azonban, ami mindenkiben közös, hogy aki egy ilyen macskával osztja meg az otthonát, hamar rájön, hogy ez a fajta valójában igazi társasági lény.

A szfinx macskák nem csak a melegségért, de az emberi kapcsolatokért is rajonganak. Könnyen stresszelnek, ha hosszabb ideig magukra maradnak, ami ugye gyakran okozhat viselkedési problémákat is. Ez a macska fajta rendkívül szoros kapcsolatot ápol gazdájával, és gyakran igényli annak fizikai közelségét is.

