7 titkos jel, hogy párod bizonytalan a kapcsolatban
7 titkos jel, hogy párod bizonytalan a kapcsolatban

Farkas Izabella
Írta 2025.09.30.

Olykor, még a legtökéletesebbnek tűnő párkapcsolatokban is megbújhatnak olyan kérdések és félelmek, amelyek felboríthatják a harmóniát. A bizalmatlanság vagy bizonytalanság legapróbb jeleit fontos időben felismerni, hogy időben foglalkozhassunk velük. Íme hét jel, ami arra utalhat, hogy a párod titokban bizonytalanabb lehet, mint azt gondolnád.

Gyakori visszavonulás és csend

A kommunikáció egy párkapcsolat sav–bázis egyensúlya, ezért a túlzott csend vagy visszahúzódás arra enged következtetni, hogy valami nincs rendben. Ha azt tapasztalod, hogy partnered az eddig megszokott nyílt párbeszéd helyett sokszor csak rövid válaszokat ad, vagy egyszerűen kerüli a beszélgetést, akkor ez akár a bizonytalanság jele is lehet.

Ez a fajta elzárkózás gyakran a félelem vagy a kétségek kifejeződése, ami egy belső konfliktusra vagy aggodalomra utalhat. Fontos, hogy ilyen helyzetekben ne hagyd figyelmen kívül a párod érzéseit, inkább próbálj meg ösztönző lenni és biztosítékot nyújtani számára.

