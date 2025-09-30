7 titkos jel, hogy párod bizonytalan a kapcsolatban

Gyakori visszavonulás és csend
A kommunikáció egy párkapcsolat sav–bázis egyensúlya, ezért a túlzott csend vagy visszahúzódás arra enged következtetni, hogy valami nincs rendben. Ha azt tapasztalod, hogy partnered az eddig megszokott nyílt párbeszéd helyett sokszor csak rövid válaszokat ad, vagy egyszerűen kerüli a beszélgetést, akkor ez akár a bizonytalanság jele is lehet.
Ez a fajta elzárkózás gyakran a félelem vagy a kétségek kifejeződése, ami egy belső konfliktusra vagy aggodalomra utalhat. Fontos, hogy ilyen helyzetekben ne hagyd figyelmen kívül a párod érzéseit, inkább próbálj meg ösztönző lenni és biztosítékot nyújtani számára.
