7 film, ami nagy valószínűséggel pontosan mutatja be a jövőt

Arany Inez
Írta 2025.10.07.

Az elmúlt évtizedekben a filmipar számos alkotása vált ikonikussá, mivel nem csupán szórakoztatni próbáltak, hanem igyekeztek a jövő felé is felvillantani egy lehetséges utat. Ezek a filmek nem egyszerűen jól kidolgozott történetekkel és látványvilággal ragadnak magukhoz minket, hanem valódi gondolkodásra késztetnek arról, hogy milyen lehet majd az élet néhány évtized vagy akár évszázad múlva. Noha a jövő kiszámíthatatlan, ezek a filmek kedvelt szakértőinkké váltak azáltal, hogy elképzelhető forgatókönyveket kínálnak fel.

A mesterséges intelligencia és az emberi kapcsolatok: Szárnyas fejvadász

Ridley Scott klasszikusa, a Szárnyas fejvadász az ember és a mesterséges intelligencia közötti viszonyt állítja középpontba. A film egy olyan világot mutat be, ahol replikánsok, azaz emberszerű gépek jelennek meg társadalmainkban, és megkérdőjelezik az élet értelmét és az emberi kapcsolatok valódiságát. A film nem csupán a technológiai fejlődésről szól, hanem az emberi természet mélyebb kérdéseit is feszegeti.

A bennünket körülvevő technológia gyors ütemű fejlődése alapján nem meglepő, hogy ezek az elképzelések közelebb állhatnak a valósághoz, mint gondolnánk. Az AI-t fejlesztő vállalatok és az etikai kérdések iránti fokozott érdeklődés miatt a Szárnyas fejvadász világát megközelítő jövő egyáltalán nem elérhetetlen.

