7 dolog, amit ősztől elengedek – és felszabadító érzés lesz

Mindig igyekeztem mindenkit boldoggá tenni, ami gyakran azt jelentette, hogy az én vágyaim és igényeim háttérbe szorultak. Ősztől viszont úgy döntöttem, hogy ezt a szokást hátrahagyom. Nem könnyű, de elkezdtem felismerni, hogy az én érzéseim és céljaim is fontosak. Azzal, hogy nem próbálok mindenáron mindenki kedvében járni, rengeteg energiát szabadíthatok fel magamnak.

1. Az állandó megfelelési kényszerem

A célom az, hogy többet fókuszáljak arra, amit tényleg szeretnék az életben. Megbékélni azzal, hogy nem mindenki fog szeretni azért, aki vagyok, a szabadság mellett belső nyugalmat is hoz.

2. A rohanós reggeleimen könnyítek

Sokszor kapkodósan indulnak a napjaim. Ősszel ennek véget vetek. Eddig mindig úgy éreztem, hogy nincs elég időm, így folyton siettem, de valójában azon múlik, hogyan szervezem meg a dolgaimat. Rájöttem, hogy a reggeli rutin kialakítása a kulcs, ami sokat segít a nap hátralevő részének szervezésében is.

Tervezek több időt szánni az ébredésre, hogy nyugodtan el tudjam készíteni a reggelit, és gondolkodhassak a nap feladatairól. Ezzel nemcsak a stresszt csökkentem, hanem sokkal energikusabban is indulok neki a napnak.

3. A gyerekeimet megtanítom reggelit pakolni

Az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy a reggeleket zökkenőmentesen megoldjuk. Az, hogy mindent egyedül csináltam, rengeteg időt vett el. Most viszont megtanítom a gyerekeimet, hogyan készítsék el a saját reggelijüket. Nemcsak hogy önállóvá válnak, de én is nyerek némi extra időt, amit magamra fordíthatok.

Érzem, hogy így nem csak magamra, hanem a gyerekek későbbi életére is hatással vagyok, hiszen megtanulják az önállóságot és a felelősségtudatot már egészen fiatal korban.

