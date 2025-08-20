7 dolog, amit ősztől elengedek – és felszabadító érzés lesz

1. Az állandó megfelelési kényszerem
A célom az, hogy többet fókuszáljak arra, amit tényleg szeretnék az életben. Megbékélni azzal, hogy nem mindenki fog szeretni azért, aki vagyok, a szabadság mellett belső nyugalmat is hoz.
2. A rohanós reggeleimen könnyítek
Sokszor kapkodósan indulnak a napjaim. Ősszel ennek véget vetek. Eddig mindig úgy éreztem, hogy nincs elég időm, így folyton siettem, de valójában azon múlik, hogyan szervezem meg a dolgaimat. Rájöttem, hogy a reggeli rutin kialakítása a kulcs, ami sokat segít a nap hátralevő részének szervezésében is.
Tervezek több időt szánni az ébredésre, hogy nyugodtan el tudjam készíteni a reggelit, és gondolkodhassak a nap feladatairól. Ezzel nemcsak a stresszt csökkentem, hanem sokkal energikusabban is indulok neki a napnak.
3. A gyerekeimet megtanítom reggelit pakolni
Az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy a reggeleket zökkenőmentesen megoldjuk. Az, hogy mindent egyedül csináltam, rengeteg időt vett el. Most viszont megtanítom a gyerekeimet, hogyan készítsék el a saját reggelijüket. Nemcsak hogy önállóvá válnak, de én is nyerek némi extra időt, amit magamra fordíthatok.
Érzem, hogy így nem csak magamra, hanem a gyerekek későbbi életére is hatással vagyok, hiszen megtanulják az önállóságot és a felelősségtudatot már egészen fiatal korban.