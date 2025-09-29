7 dekorációs hiba, amitől kaotikusabbnak tűnik a nappalid, mint amilyen valójában

Van az úgy, hogy belépsz a nappalidba, és hiába pakoltál el, mégis olyan érzésed van, mintha egy kis káosz uralkodna a térben. Nem feltétlen a rendetlenség a hibás, sokszor inkább apró dekorációs bakik okozzák a „kupis hatást”. Íme 7 tipikus hiba, amit könnyű elkövetni – de még könnyebb kijavítani.
1. Túl sok apró dekoráció
A kis vázák, mécsesek, szobrocskák, gyertyatartók nagyon aranyosak, de ha minden polcon 8-10 darab sorakozik, akkor inkább zsúfolt hatást keltenek, mintsem hangulatosat. Ha szereted a kiegészítőket, inkább csoportosítsd őket hármasával vagy párosával, és hagyd, hogy a szemed kicsit pihenjen.
