7 dekorációs hiba, amitől kaotikusabbnak tűnik a nappalid, mint amilyen valójában

Néha hiába pakolsz el a nappalidban, mégis káosznak tűnik a tér. Nem mindig a rendetlenség a hibás, hanem apró dekorációs bakik okozhatják a kupis hatást.

Van az úgy, hogy belépsz a nappalidba, és hiába pakoltál el, mégis olyan érzésed van, mintha egy kis káosz uralkodna a térben. Nem feltétlen a rendetlenség a hibás, sokszor inkább apró dekorációs bakik okozzák a „kupis hatást”. Íme 7 tipikus hiba, amit könnyű elkövetni – de még könnyebb kijavítani.

1. Túl sok apró dekoráció

photo-1653463174223-04e6e99ec7b9.jpg

A kis vázák, mécsesek, szobrocskák, gyertyatartók nagyon aranyosak, de ha minden polcon 8-10 darab sorakozik, akkor inkább zsúfolt hatást keltenek, mintsem hangulatosat. Ha szereted a kiegészítőket, inkább csoportosítsd őket hármasával vagy párosával, és hagyd, hogy a szemed kicsit pihenjen.

