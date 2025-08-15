7 apró jel, hogy valójában még mindig az exébe szerelmes

1. Folyton szóba hozza az exét
Akár egy baráti beszélgetésről van szó, akár egy új párkapcsolatról, ha rendszeresen előkerül az exe neve, az biztos jele lehet annak, hogy még mindig fontos számára. Nem ritka, hogy minden második történet valamiképp vele kapcsolatos, mintha az emlékei még mindig nagyon élőek lennének benne. Még akkor is megemlíti őt, amikor egyáltalán nem lenne indokolt – ez arról árulkodik, hogy nem tudta teljesen kizárni őt a gondolataiból.
2. Rendszeresen nézi a közösségi oldalát
Bár könnyű belecsúszni a kíváncsiskodásba, ha valaki rendszeresen ránéz az exe profiljára, bejegyzéseire, képeire, az nem véletlen. Ez több mint egyszerű érdeklődés – ez még mindig érzelmi kötődést mutat. A közösségi média ilyenkor inkább akadálya a továbblépésnek, hiszen folyamatosan fenntartja a kapcsolat illúzióját.