7 apró jel, hogy valójában még mindig az exébe szerelmes

A szerelem sosem egyszerű, és amikor egy kapcsolat véget ér, nem mindig könnyű lezárni azt, ami valaha fontos volt. Vannak férfiak, akik látszólag továbbléptek, de valójában a szívük mélyén még mindig az exükhöz ragaszkodnak. Íme néhány árulkodó jel, hogy ő sem engedte még el teljesen a múltat.

1. Folyton szóba hozza az exét

Akár egy baráti beszélgetésről van szó, akár egy új párkapcsolatról, ha rendszeresen előkerül az exe neve, az biztos jele lehet annak, hogy még mindig fontos számára. Nem ritka, hogy minden második történet valamiképp vele kapcsolatos, mintha az emlékei még mindig nagyon élőek lennének benne. Még akkor is megemlíti őt, amikor egyáltalán nem lenne indokolt – ez arról árulkodik, hogy nem tudta teljesen kizárni őt a gondolataiból.

2. Rendszeresen nézi a közösségi oldalát

Bár könnyű belecsúszni a kíváncsiskodásba, ha valaki rendszeresen ránéz az exe profiljára, bejegyzéseire, képeire, az nem véletlen. Ez több mint egyszerű érdeklődés – ez még mindig érzelmi kötődést mutat. A közösségi média ilyenkor inkább akadálya a továbblépésnek, hiszen folyamatosan fenntartja a kapcsolat illúzióját.