6 friss bőrkabát trend – hogy ne mindig a motorosdzsekit válaszd

Ahogy hűlni kezd az idő, itt az ideje felfrissíteni a kabátkollekciódat – és mi mással lehetne ezt stílusosabban megtenni, mint egy vagány bőrdzsekivel? Akár a klasszikus fazonokat szereted, akár a különleges, trendibb darabokra buksz, egy jól megválasztott bőrdzseki azonnal feldobja az őszi szettedet.

És bár az örök kedvenc fekete motorosdzseki mindig menő marad, idén a barna árnyalatok és a szokatlan szabások is reflektorfénybe kerültek. Akár egy ruhára dobod fel egy városi randira, akár farmerral kombinálod a hétvégi sétához, a bőrdzseki szuper kiegészítője lehet az őszi szettjeidnek.

Készen állsz, hogy te is belebújj a szezon legmenőbb bőrdarabjaiba? Mutatjuk, melyik hat trendet érdemes idén ősszel beépíteni a gardróbodba.

1. Hosszított bőr ballonkabát

A ballonkabát örök klasszikus – és most a bőr változata is hódít! Az elegáns, bokáig érő fazon igazi fashion statement, ráadásul a bőr anyag új szintre emeli a megjelenést. Ha igazán őszi hangulatot szeretnél, válassz mélybordó, olívazöld vagy karamell árnyalatot – ezek egyszerre időtlenek és különlegesek.

Tipp: hosszú csizmával és vastag övvel igazán stílusos hangulatot kölcsönöz.

