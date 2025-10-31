6 friss bőrkabát trend – hogy ne mindig a motorosdzsekit válaszd

És bár az örök kedvenc fekete motorosdzseki mindig menő marad, idén a barna árnyalatok és a szokatlan szabások is reflektorfénybe kerültek. Akár egy ruhára dobod fel egy városi randira, akár farmerral kombinálod a hétvégi sétához, a bőrdzseki szuper kiegészítője lehet az őszi szettjeidnek.
Készen állsz, hogy te is belebújj a szezon legmenőbb bőrdarabjaiba? Mutatjuk, melyik hat trendet érdemes idén ősszel beépíteni a gardróbodba.
1. Hosszított bőr ballonkabát
A ballonkabát örök klasszikus – és most a bőr változata is hódít! Az elegáns, bokáig érő fazon igazi fashion statement, ráadásul a bőr anyag új szintre emeli a megjelenést. Ha igazán őszi hangulatot szeretnél, válassz mélybordó, olívazöld vagy karamell árnyalatot – ezek egyszerre időtlenek és különlegesek.
Olvass még a témában
Tipp: hosszú csizmával és vastag övvel igazán stílusos hangulatot kölcsönöz.