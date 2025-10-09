6 európai város, ahol októberben még mezítláb sétálhatsz a parton
iStock

6 európai város, ahol októberben még mezítláb sétálhatsz a parton

Arany Inez
Írta 2025.10.09.

Az Amalfi-partot nem csupán a természet csodálatos szépsége teszi vonzóvá, de a mediterrán életérzés, a lenyűgöző építészeti remekművek és a gasztronómiai élvezetek bősége is. Októberben, mikor a turisták tömege már ritkulóban van, a hőmérséklet még mindig kellemesen enyhe, így a part menti séták mezítláb különleges élményt nyújtanak az utazóknak.

Olaszország varázsa: Amalfi

A Positano nevű városka meredek, színes házai és szűk utcái különösen megkapóak, hiszen itt az év ezen szakában kissé elcsendesednek a városka terei, így egy nyugodtabb, intimebb környezetben fedezheted fel a templomokat, a kis üzleteket, és élvezheted a helyi finomságokat. Lehet, hogy egy pohár helyi limoncello társaságában a naplementét figyelve meggyőződsz róla, hogy ez a hely valóban egy darabka földi paradicsom.

iStock

