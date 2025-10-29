Mandarin tejjel? Durva dolgok történnek, ha ezeket az ételeket párosítod

Bizonyos ételpárosítások gátolhatják a tápanyagok felszívódását, vagy kellemetlen tüneteket okozhatnak. Nézd meg, melyik kombinációkat érdemes elkerülni.

Vannak ételpárosok, amelyek annyira természetesnek tűnnek, hogy szinte összetartoznak. Ilyen például a tej és a keksz, a répa és a humusz, a csirke és a gofri vagy a jól ismert bacon és tojás párosítás. De míg ezek valódi örömöt nyújtanak, akadnak olyan kombinációk is, amelyeknél jobb óvatosnak lenni, különösen, ha szeretnéd, hogy a szervezeted tényleg hasznosítsa a bevitt tápanyagokat. Következzenek tehát azok az ételpárosítások, amelyeknél érdemes kétszer is meggondolni, mikor kerülnek egyszerre a tányérodra.

Táplálkozási szempontból nem minden találkozás ártalmatlan. „Bizonyos összetevők gátolhatják a vitaminok és ásványi anyagok felszívódását” – magyarázza Avery Zenker, dietetikus. Ez különösen akkor lehet fontos, ha kiemelten figyelsz egy-egy tápanyag bevitelére vagy már fennáll valamilyen hiányállapot. Egyes ételek nemcsak egymás hatását gyengíthetik, hanem túlzott makro- vagy mikrotápanyag-bevitelhez is vezethetnek, ami hosszabb távon megterhelheti a szervezetet. A szakértők ugyan nem támogatják az ételek „jó” vagy „rossz” címkézését, de abban egyetértenek, hogy érdemes tudatosan összeválogatni, mi kerül egyszerre a tányérra. Az alábbiakban 6 olyan népszerű ételpárosítást találsz, amelyeknél jobb, ha nem egyszerre fogyasztod őket.

Étcsokoládé és tej

A legfinomabb párosítások sem mindig egészségesek. „Az étcsokoládé és a tej együtt fogyasztva kioltják a csoki szívvédő hatását" – magyarázza Dr. Elizabeth Klodas, kardiológus. „A 70% fölötti kakaótartalmú csokoládé flavonoidjai csökkentik a vérnyomást és támogatják a szív egészségét, de a tejfehérjék gátolják ezek felszívódását. Vagyis ha egy kocka étcsokit tejjel kísérsz, a tej semlegesíti az előnyös hatóanyagokat." Ez persze nem jelenti azt, hogy le kell mondanod a kedvenc édességedről, csak inkább külön fogyaszd.

