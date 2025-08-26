5+1 ok, amiért minden 65 év felettinek érdemes Gondosórát viselnie

A Gondosóra egyik legfontosabb funkciója, hogy egy gombnyomással segítséget lehet hívni vele. Legyen szó elesésről, rosszullétről vagy bármilyen más vészhelyzetről, nem kell telefont keresni – elég csak megnyomni az eszközön található segélyhívó gombot.
1. Életet menthet vészhelyzetben
A jelzés azonnal a 24 órában működő Gondosóra diszpécserszolgálathoz fut be, ahol szakképzett diszpécserek értékelik a helyzetet, megpróbálják saját hatáskörben megoldani a problémát és amennyiben szükséges riasztják a mentőket, a rendőrséget vagy a kontaktszemélyeket.
Ez az azonnali reakció aranyat érhet, különösen olyan esetekben, amikor minden perc számít – például sztrók, infarktus vagy elesés esetén.
2. Nem csak egészségügyi vészhelyzetekre jó
Sokan úgy gondolják, hogy a Gondosóra csak akkor hasznos, ha valaki beteg vagy elesik. Pedig ez az eszköz sokkal többet tud. Ha valaki eltéved, megijed, vagy egyedül érzi magát egy ismeretlen helyzetben – például egy rossz közérzetet okozó időjárási front esetén –, akkor is nyugodtan segítséget kérhet.
A Gondosóra diszpécserei szakszerű támogatást nyújtanak, szükség esetén mentőt hívnak, mindezt nyugtató, barátságos hangon teszik, amíg a helyzet rendeződik. Sokan számoltak be arról, hogy már az is sokat segít, ha valakivel tudnak beszélni, amíg megérkezik a segítség.
3. Nem kell hozzá sem okostelefon, sem internet
A Gondosóra nem egy bonyolult technikai eszköz. Nem kell hozzá okostelefon, applikáció vagy internet – az idősek technikai tudás nélkül is használhatják. Az óra beépített SIM-kártyával működik, és a használata kimerül annyiban, hogy vészhelyzet esetén megnyomjuk a gombot.
Nem kell megjegyezni telefonszámokat, nem kell navigálni menükben – az eszköz pont annyira egyszerű, amennyire kell. Ez hatalmas előny azoknak, akik nem barátkoztak meg az érintőképernyős eszközökkel, vagy akik már nehezebben kezelik a kis gombokat.
4. A családtagok is nyugodtabbak lesznek
Nemcsak az idősebbek érzik magukat nagyobb biztonságban, hanem a családtagok is sokkal nyugodtabbak lehetnek. Tudják, hogy szerettük nincs teljesen egyedül, és baj esetén azonnal elérhető a segítség.
Sőt, ha az idősebb rokon nem veszi fel a telefont vagy nem jelentkezik, nem kell rögtön pánikba esni – kérhetjük, hogy a Gondosórán keresztül a diszpécser kérdezzen a felhasználó hogylétéről, ezzel meggyőződhetünk arról, hogy minden rendben van. Ez különösen megnyugtató lehet olyan családtagoknak, akik távol élnek, vagy nem tudnak naponta személyesen beugrani.
5. Állami támogatással ingyenesen elérhető
A jó hír, hogy minden 65 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár alanyi jogon igényelheti a Gondosórát, ingyenesen.
Az állam által biztosított szolgáltatás teljesen díjmentes: nincs regisztrációs díj, nincs havidíj, nincs rejtett költség. A cél az, hogy minél több idős ember kapjon valós segítséget és biztonságot a mindennapokban.
+1: Van hozzá mobilapp és online ügyfélfiók is – a családnak
Bár a Gondosóra önmagában is működik, a családtagok számára elérhető egy applikáció és egy webes ügyfélfiók, amelyen keresztül nyomon követhetik a jelzőeszköz töltöttségi állapotát, működését és adatmódosításokat intézhetnek, vagy az esetleges hibabejelentéseket.
Ez a rendszer egyfajta „digitális híd" az idős viselő és a családtagok között. Nem tolakodó, nem sérti a magánszférát, de mégis biztonsági hálót nyújt, ha valami történne.