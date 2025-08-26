5+1 ok, amiért minden 65 év felettinek érdemes Gondosórát viselnie

Ahogy idősödünk, mindannyian vágyunk egy kis extra biztonságra – és ez nemcsak ránk, hanem a szeretteinkre is igaz. A Gondosóra pontosan ezt a célt szolgálja: egy olyan okoseszköz, ami diszkréten vigyáz az idősekre, miközben megőrzi a szabadságukat. De mi is pontosan ez a kis készülék, és miért ajánlott minden 65 év feletti számára?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A Gondosóra egyik legfontosabb funkciója, hogy egy gombnyomással segítséget lehet hívni vele. Legyen szó elesésről, rosszullétről vagy bármilyen más vészhelyzetről, nem kell telefont keresni – elég csak megnyomni az eszközön található segélyhívó gombot.

1. Életet menthet vészhelyzetben

A jelzés azonnal a 24 órában működő Gondosóra diszpécserszolgálathoz fut be, ahol szakképzett diszpécserek értékelik a helyzetet, megpróbálják saját hatáskörben megoldani a problémát és amennyiben szükséges riasztják a mentőket, a rendőrséget vagy a kontaktszemélyeket.

Ez az azonnali reakció aranyat érhet, különösen olyan esetekben, amikor minden perc számít – például sztrók, infarktus vagy elesés esetén.

2. Nem csak egészségügyi vészhelyzetekre jó

Sokan úgy gondolják, hogy a Gondosóra csak akkor hasznos, ha valaki beteg vagy elesik. Pedig ez az eszköz sokkal többet tud. Ha valaki eltéved, megijed, vagy egyedül érzi magát egy ismeretlen helyzetben – például egy rossz közérzetet okozó időjárási front esetén –, akkor is nyugodtan segítséget kérhet.

A Gondosóra diszpécserei szakszerű támogatást nyújtanak, szükség esetén mentőt hívnak, mindezt nyugtató, barátságos hangon teszik, amíg a helyzet rendeződik. Sokan számoltak be arról, hogy már az is sokat segít, ha valakivel tudnak beszélni, amíg megérkezik a segítség.

3. Nem kell hozzá sem okostelefon, sem internet

A Gondosóra nem egy bonyolult technikai eszköz. Nem kell hozzá okostelefon, applikáció vagy internet – az idősek technikai tudás nélkül is használhatják. Az óra beépített SIM-kártyával működik, és a használata kimerül annyiban, hogy vészhelyzet esetén megnyomjuk a gombot.

Nem kell megjegyezni telefonszámokat, nem kell navigálni menükben – az eszköz pont annyira egyszerű, amennyire kell. Ez hatalmas előny azoknak, akik nem barátkoztak meg az érintőképernyős eszközökkel, vagy akik már nehezebben kezelik a kis gombokat.

4. A családtagok is nyugodtabbak lesznek

Nemcsak az idősebbek érzik magukat nagyobb biztonságban, hanem a családtagok is sokkal nyugodtabbak lehetnek. Tudják, hogy szerettük nincs teljesen egyedül, és baj esetén azonnal elérhető a segítség.

Sőt, ha az idősebb rokon nem veszi fel a telefont vagy nem jelentkezik, nem kell rögtön pánikba esni – kérhetjük, hogy a Gondosórán keresztül a diszpécser kérdezzen a felhasználó hogylétéről, ezzel meggyőződhetünk arról, hogy minden rendben van. Ez különösen megnyugtató lehet olyan családtagoknak, akik távol élnek, vagy nem tudnak naponta személyesen beugrani.

5. Állami támogatással ingyenesen elérhető

A jó hír, hogy minden 65 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár alanyi jogon igényelheti a Gondosórát, ingyenesen.

Az állam által biztosított szolgáltatás teljesen díjmentes: nincs regisztrációs díj, nincs havidíj, nincs rejtett költség. A cél az, hogy minél több idős ember kapjon valós segítséget és biztonságot a mindennapokban.

+1: Van hozzá mobilapp és online ügyfélfiók is – a családnak

Bár a Gondosóra önmagában is működik, a családtagok számára elérhető egy applikáció és egy webes ügyfélfiók, amelyen keresztül nyomon követhetik a jelzőeszköz töltöttségi állapotát, működését és adatmódosításokat intézhetnek, vagy az esetleges hibabejelentéseket.

Ez a rendszer egyfajta „digitális híd” az idős viselő és a családtagok között. Nem tolakodó, nem sérti a magánszférát, de mégis biztonsági hálót nyújt, ha valami történne.