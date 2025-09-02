5 tárgy, ami tilos citrommal tisztítani, mert tönkreteszi

Sok háziasszony és természetes tisztítószerek hívei esküsznek a citromra mint univerzális tisztítószerre. A citrom savassága képes eltávolítani a makacs foltokat, és friss, kellemes illatot hagy maga után. Azonban nem minden felület köszöni meg a citrom erejét, sőt, bizonyos anyagokat kifejezetten károsít.

Érdemes tehát megfontoltan alkalmazni, és tisztában lenni azokkal a tárgyakkal, amelyek nem viselik jól a citrom savasságát. Jöjjön tehát az öt tárgy, amit jobb elkerülni, ha citromos tisztításról van szó.

1. Márvány és természetes kőfelületek

A márvány és más természetes kőfelületek, mint például a gránit, rendkívül érzékenyek a savas anyagokra, legyen az ecet vagy citrom. A citrom savassága megmarhatja a kő felületét, foltos és matt hatást okozva ezzel.

A természetes kövek tisztításához inkább pH-semleges szerek használata javasolt, amelyek kíméletesen távolítják el a szennyeződéseket anélkül, hogy kárt tennének a felületen.

