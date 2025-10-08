5 tanács tanároktól, amiket szeretnének, hogy elmondj a gyermekednek

Az iskola tele van kihívásokkal és nem csupán a diákok, hanem a tanárok is szembesülnek olyan helyzetekkel, amelyek megoldásához nem elég pusztán a tantervi ismeret vagy éppen a házirend.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Pedagógus gyermekként pontosan tudom, hogy a szakmai etikett és a munkahelyük megőrzése érdekében a tanárok gyakran kénytelenek bizonyos gondolatokat, ötleteket magukban tartani. Azonban az online világ lehetővé teszi, hogy jó szándékú tanácsaikat és meglátásaikat megosszák – ha máshol nem, az ismert „felnőtt fórumon”, a Reditten.

„Olvass esti mesét a gyerekednek!”

2012-ben írtam a szakdolgozatomat olvasásszociológiából és már ott látszott, milyen drasztikus hatása van a fiatal generáció életére az olvasás mennyiségének csökkenése és a digitalizáció térnyerése. Nem is csoda, hogy az egyik első tanács a pedagógusoktól az, hogy olvassunk a gyerekeknek. Ehhez még hozzátenném, hogy a tanulmányok szerint az is nagyon lényeges, hogy a gyerekek lássák a szülőket – különösen az anyát – olvasni.

Sajnos sok szülő alábecsüli az otthoni olvasás jelentőségét, pedig az egyik legfontosabb tevékenység, amit gyermekünk fejlődése, tanulmányi sikerei érdekében tehetünk. Az olvasás nemcsak a gyerek kognitív képességeit fejleszti, hanem segít neki megismerni a világot, fejleszti az empátiát és az érzelmi intelligenciát is. Amikor esti mesét olvasol, nem egyszerűen szórakoztatod, hanem megalapozod – többek között – a későbbi tanulás iránti szeretetét is. Olvass még a témában Íme a 8 arkangyal! Miben lehetnek a segítségedre az életedben? Szandra pszichológusként ruhakészítésbe kezdett. Ma különleges divatmárka tulajdonosa 4 fájdalmas jel az Univerzumtól, amit akkor kapsz, ha új fejezet kezdődik az életedben Ezek a csillagjegyek hazudnak a leggyakrabban – ezért teszik

Ehhez képest manapság a pedagógusok gyakran szembesülnek azzal, hogy a gyerekek olvasási szintje messze elmarad a várttól (nem beszélve az egyéb zavarokról), ami arra utalhat, hogy otthon nem kaptak elég ösztönzést, nem láttak követendő mintát. Az olvasás iránti szeretet kialakítása egy életen át tartó ajándék, amit a gyerekednek adhatsz!

A cikk folytatódik, lapozz!