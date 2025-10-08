5 tanács tanároktól, amiket szeretnének, hogy elmondj a gyermekednek

Pedagógus gyermekként pontosan tudom, hogy a szakmai etikett és a munkahelyük megőrzése érdekében a tanárok gyakran kénytelenek bizonyos gondolatokat, ötleteket magukban tartani. Azonban az online világ lehetővé teszi, hogy jó szándékú tanácsaikat és meglátásaikat megosszák – ha máshol nem, az ismert „felnőtt fórumon”, a Reditten.
„Olvass esti mesét a gyerekednek!”
2012-ben írtam a szakdolgozatomat olvasásszociológiából és már ott látszott, milyen drasztikus hatása van a fiatal generáció életére az olvasás mennyiségének csökkenése és a digitalizáció térnyerése. Nem is csoda, hogy az egyik első tanács a pedagógusoktól az, hogy olvassunk a gyerekeknek. Ehhez még hozzátenném, hogy a tanulmányok szerint az is nagyon lényeges, hogy a gyerekek lássák a szülőket – különösen az anyát – olvasni.
Sajnos sok szülő alábecsüli az otthoni olvasás jelentőségét, pedig az egyik legfontosabb tevékenység, amit gyermekünk fejlődése, tanulmányi sikerei érdekében tehetünk. Az olvasás nemcsak a gyerek kognitív képességeit fejleszti, hanem segít neki megismerni a világot, fejleszti az empátiát és az érzelmi intelligenciát is. Amikor esti mesét olvasol, nem egyszerűen szórakoztatod, hanem megalapozod – többek között – a későbbi tanulás iránti szeretetét is.
Ehhez képest manapság a pedagógusok gyakran szembesülnek azzal, hogy a gyerekek olvasási szintje messze elmarad a várttól (nem beszélve az egyéb zavarokról), ami arra utalhat, hogy otthon nem kaptak elég ösztönzést, nem láttak követendő mintát. Az olvasás iránti szeretet kialakítása egy életen át tartó ajándék, amit a gyerekednek adhatsz!