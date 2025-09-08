5 spirituális tanítás, ami tényleg megváltoztathatja az életed

A jelen pillanat varázsa Eckhart Tolle szerint
Eckhart Tolle német származású, világszerte elismert spirituális tanító, aki a „Most hatalma” című könyvével alapozta meg hírnevét. Alapvető tanítása, hogy a jelen pillanat teljes megélésével érhetjük el az igaz boldogságot és nyugalmat. Tolle szerint a múltbéli eseményeken való rágódás vagy a jövő miatti aggodalom csak elszívja az energiánkat és távol tart minket a valódi élettől. Mindez arra emlékeztet minket, hogy az élet minden pillanata önmagában is teljes értékű, ha képesek vagyunk azt tudatosan megélni.
A jelenlét praktizálása nem csupán a feltétlen koncentráció, hanem egyfajta lazítás is a mindennapok rutinjától. Ehhez hozzátartozik a lélegzetre való figyelem, a környezetünk részleteinek észlelése, valamint a belső érzések és gondolatok teljes elfogadása. Így, a jelen pillanat hatalma révén, az élet minősége egészen új dimenzióba léphet.