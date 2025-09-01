5 gyakori panasz, amit az orvosok alábecsülnek, pedig komoly

A visszatérő fejfájás álcázott problémái
A fejfájás talán az egyik legáltalánosabb tünet, amellyel emberek milliói keresik fel az orvost. Az esetek többségében a fejfájást stressz vagy fáradtság okozza, de mi történik akkor, ha ez a panasz visszatérően jelentkezik? A visszatérő fejfájás figyelmen kívül hagyása veszélyes lehet, hiszen komoly egészségügyi problémák, például migrén vagy akár egy agyi daganat jele is lehet.
Ha rendszeresen kínoz bennünket ez a fajta fájdalom, érdemes részletes kivizsgálást kérni. Az MRI vagy más képalkotó vizsgálatok segíthetnek kizárni a komolyabb okokat, és megnyugtató lehet a tapasztalt szakember véleménye is.
