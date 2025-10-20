5 megbízható budapesti cég, ha Bobcatet kell bérelni

Csúszókormányzású homlokrakodó: ez a teljes neve annak a gépnek, amit a köznyelvben csak Bobcatnek hívnak. Ezek az eszközök rendkívül nagy segítséget jelentenek a földmunkában. Legyen szó kertépítésről, bontási munkálatokról vagy anyagmozgatásról, a Bobcat segít gyorsabbá és hatékonyabbá tenni a munkát, akár kis helyen is. Ha azonban csak egy-egy projekt idejére keresünk Bobcatet, vásárlás helyett jobban megéri bérelni. Mutatunk 5 megbízható céget!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

BGFöldmunka: Bobcat bérlés kezelővel együtt a fővárosban és az agglomerációban

Viszonylag kevés embernek van jogosítványa munkagépekre. Ha a BGFöldmunkától bérlünk Bobcatet, erre nem is lesz szükségünk, ugyanis minden munkagéphez kezelőt is biztosítanak. A cég portfóliójában jelenleg több fajta eltérő teherbírású (2,4-4 tonnás, 0,2-0,4 köbméteres kanalakkal) gumikerekes rakodógép található. A Bobcat bérlés náluk teljes körű szolgáltatás, hiszen nemcsak a gépet és a kezelőt adják, hanem a kiegészítő tartozékokat is biztosítanak (kanál, villa), továbbá a gépek szállítását, illetve az előzetes terepfelmérést is vállalják. Utóbbi elsősorban azért fontos, mert a BGFöldmunka óradíjas modellben dolgozik, és így pontosan tudni fogjuk, hány órára lesz szükségünk a Bobcatre. A helyszín sem lehet akadály, ha a BGFöldmunkáról van szó. Budapest összes kerületében, és az agglomerációban is pl.: Solymáron, Ürömön, Biatorbágyon is elérhető a szolgáltatásuk.

A cég különlegessége, hogy a különböző projektek során a szükséges munkagépek bérlését és kezelését nem szervezik ki külön alvállalkozóknak, hanem ők maguk végzik. Szolgáltatásaik közé tartozik a komplett földmunka, a tereprendezés, valamint a kert- és kerítésépítés. A határidő náluk szent és sérthetetlen, ráadásul az árak terén is barátságos konstrukciókkal dolgoznak.

Gepifoldmunkabudapest.hu: kölcsönzés és bérlés Pest megyében

A Gépiföldmunka Budapest pontosan azzal foglalkozik, ami a neve is: Bobcat földmunkagép kölcsönzéssel. A szolgáltatás részeként gondoskodnak a gépek kiszállításáról, továbbá ha rájuk bíznánk a teljes munkát, árokásást, alapásást, medence ásást és tereprendezést is vállalnak. Nagy hangsúlyt fektetnek a határidők betartására, illetve a korrekt árajánlat összeállítására.

Gepifoldmunkamost.hu: széles körű géppark minden esetre

A cég egyik legnagyobb erőssége, hogy rövid határidővel dolgoznak, és mindig az ügyfél igényeire szabott árajánlatot adnak. Bobcat bérlésen kívül más gépeket is kölcsönözhetünk tőlük, illetve komplett szolgáltatást is kérhetünk. Vállalják medencék és árkok kiásását, tereprendezést, illetve akár pincetömb kiemelését is. Sőt, mindezek mellett a kitermelt föld elszállítását is rájuk bízhatjuk.

Kavicsudvar Bau: Bobcat bérlés a budai agglomerációban

A Kavicsudvar Bau elsősorban Budaörsön és annak vonzáskörzetében kínál Bobcat bérlést, többek között Budakeszin, Telkiben és Pátyon is. A munkagép bérlés mellett kotró- és árokásó szolgáltatásaik is vannak. Mivel építőanyagok forgalmazásával, illetve fuvarozással is foglalkoznak, akár komplexebb projektek esetében is érdemes őket választani, nemcsak akkor, ha Bobcatre vagy más munkagépre van szükségünk.

Bobik: földmunkagép-bérlés 25 év tapasztalattal

A Bobiknál többféle Bobcat közül választhatunk, ráadásul a tartozékokat is minden esetben ők biztosítják, illetve a Bobcat bérlés mellé gépkezelőt is adnak. Az árak tekintetében ők is az óradíjas modellt követik, illetve Budapesten és környékén a szolgáltatás része a díjmentes munkafelmérés is.

Összegzés

Budapesten és a környékén többféle cég közül választhatunk, ha Bobcatet szeretnénk bérelni. A megfelelő vállalat megtalálása nem feltétlenül könnyű, de néhány egyszerű szempont figyelembevételével leegyszerűsíthetjük a folyamatot. A fentebbi lista segítségével könnyedén kiválaszthatjuk az igényeinknek leginkább megfelelő szolgáltatót.