5 kényes felület az otthonodban, amin azonnal meglátszik a kosz

Sokan választanak trendi lakberendezési elemeket, amelyek rémálommá változtatják az otthoni rutint. Nézzük, mely elemeket érdemes elkerülni a könnyebb takarítás érdekében!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Manapság rengetegen választanak csillogó szemekkel olyan trendi lakberendezési elemeket, amelyek rövid időn belül rémálommá változtatják az otthoni rutint. Te ne kövesd el ezeket a hibákat!

Kezdjük azzal, hogy nagy „takarítás ellenes” vagyok, szóval hiszek abban, hogy a takarítás van értem, nem pedig én a takarításért. Szerencsére ezt senki sem mondaná meg, akit vendégül látok. Ugyanis szó sincs arról, hogy nem szeretem a rendet és a tisztaságot, de nagyon fontos volt számomra, hogy a lehető legkevesebb időt kelljen töltenem a padló suvickolásával, portörléssel és vízkőtelenítéssel.

A mindennapi rutinhoz nálunk az elpakolás és a konyhapult, asztal letörlése tartozik, aztán kis túlzással csak akkor veszem elő a felmosót, ha valami kifröccsen. Az elmúlt években hab volt a tortán, hogy beszereztük egy felmosási funkcióval is bíró robotporszívót: apró kis segédem hihetetlenül nagy terhet vett le a vállaimról.

Szóval amondó vagyok, hogy a rendszeresség fontos, de próbáljunk meg már a tervezés, az alapok megválogatása során arra figyelni, hogy minél kevesebb időt pazaroljuk a takarításra. Nézzük, milyen alapokat kerülj el minél messzebbre! Ezek ugyanis hiába elegánsak, hívogatóak a katalógusfotókon, a valóságban minden porszem, vízcsepp és ujjlenyomat a legrosszabb pillanatban köszön vissza rajtuk.

Túl sötét bútorok és járólapok

Első ránézésre a fekete bútor, a grafitszürke járólap vagy a matt fekete csaptelep luxusérzetet kelt, de pár nap használat után kiderül a bökkenő: minden csepp folyadék és porszem azonnal meglátszik rajtuk. A fekete csapok például hiába szuperelegánsak, a vízpermet és a szappanlerakódás olyan gyorsan megjelenik rajtuk, hogy állandó törölgetés nélkül mindig rendezetlennek tűnnek. Ugyanez igaz a sötét padlóra is: hiába porszívózol állandóan, jóformán már aznap kezdheted elölről.

A cikk folytatódik, lapozz!