5 kényes felület az otthonodban, amin azonnal meglátszik a kosz
iStock

5 kényes felület az otthonodban, amin azonnal meglátszik a kosz

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.17.

Sokan választanak trendi lakberendezési elemeket, amelyek rémálommá változtatják az otthoni rutint. Nézzük, mely elemeket érdemes elkerülni a könnyebb takarítás érdekében!

Manapság rengetegen választanak csillogó szemekkel olyan trendi lakberendezési elemeket, amelyek rövid időn belül rémálommá változtatják az otthoni rutint. Te ne kövesd el ezeket a hibákat!

Kezdjük azzal, hogy nagy „takarítás ellenes” vagyok, szóval hiszek abban, hogy a takarítás van értem, nem pedig én a takarításért. Szerencsére ezt senki sem mondaná meg, akit vendégül látok. Ugyanis szó sincs arról, hogy nem szeretem a rendet és a tisztaságot, de nagyon fontos volt számomra, hogy a lehető legkevesebb időt kelljen töltenem a padló suvickolásával, portörléssel és vízkőtelenítéssel.

A mindennapi rutinhoz nálunk az elpakolás és a konyhapult, asztal letörlése tartozik, aztán kis túlzással csak akkor veszem elő a felmosót, ha valami kifröccsen. Az elmúlt években hab volt a tortán, hogy beszereztük egy felmosási funkcióval is bíró robotporszívót: apró kis segédem hihetetlenül nagy terhet vett le a vállaimról.

Szóval amondó vagyok, hogy a rendszeresség fontos, de próbáljunk meg már a tervezés, az alapok megválogatása során arra figyelni, hogy minél kevesebb időt pazaroljuk a takarításra. Nézzük, milyen alapokat kerülj el minél messzebbre! Ezek ugyanis hiába elegánsak, hívogatóak a katalógusfotókon, a valóságban minden porszem, vízcsepp és ujjlenyomat a legrosszabb pillanatban köszön vissza rajtuk.

Túl sötét bútorok és járólapok

Első ránézésre a fekete bútor, a grafitszürke járólap vagy a matt fekete csaptelep luxusérzetet kelt, de pár nap használat után kiderül a bökkenő: minden csepp folyadék és porszem azonnal meglátszik rajtuk. A fekete csapok például hiába szuperelegánsak, a vízpermet és a szappanlerakódás olyan gyorsan megjelenik rajtuk, hogy állandó törölgetés nélkül mindig rendezetlennek tűnnek. Ugyanez igaz a sötét padlóra is: hiába porszívózol állandóan, jóformán már aznap kezdheted elölről.

    HOZZÁSZÓLÁSOK