„Vásárolni sem tudok a társam nélkül” 5 megdöbbentő jel, hogy párkapcsolati függőségben élsz

Ha úgy érzed, hogy minden perc, amit a párod nélkül töltesz, szenvedés, akkor lehetséges, hogy párkapcsolati függőség áll a háttérben. Az egészséges kapcsolat alapja, hogy mindkét fél képes saját magára koncentrálni és önálló időtöltést tervezni. Amikor azonban képtelen vagy élvezni egy esti sétát vagy akár egy rövid bevásárlást a társad nélkül, érdemes megvizsgálni ennek a jelenségnek az okait. Talán félsz attól, hogy egyedül maradsz a gondolataiddal, vagy attól, hogy ezalatt valami fontos eseményről maradsz le a kapcsolatotokban.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Megőrülsz a magadban töltött időtől

A cikk folytatódik, lapozz!