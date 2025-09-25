5 jel, hogy hiánytudatban élsz – és emiatt nem haladsz előre

Biztosan te is érezted már úgy, hogy nincs elég időd, nincs elég pénzed vagy nincs elég jó pasi a társkeresőn. Ez a negatív érzés valójában egy gondolkodásmód, amit szűkösség- vagy hiánytudatnak hívnak.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Biztosan te is érezted már úgy, hogy nincs elég időd, nincs elég pénzed vagy nincs elég jó pasi a társkeresőn. Ez a negatív érzés valójában egy gondolkodásmód, amit szűkösség- vagy hiánytudatnak hívnak. És bár ártalmatlannak tűnhet, hosszú távon pesszimistává, túlzottan versengővé és elégedetlenné tehet.

A leggyakrabban anyagi vagy kézzelfogható dolgoknál bukkan fel: gondolj csak a járvány alatti WC-papír mizériára. Az emberek felhalmozták, mert úgy érezték, sosem lesz elég – még akkor is, ha tudták, hogy ez csak átmeneti helyzet. Ez a tipikus hiánytudat működés közben: a félelem, hogy nem jut mindenkinek/neked. De a gondolkodásmód nem áll meg a tárgyaknál. Szépen lassan beszivároghat a kapcsolatainkba, a munkába, sőt, az önértékelésünkbe is.

És hogy honnan jön mindez? Gyakran a gyerekkorból: ha instabil közegben nőttél fel, vagy ha úgy érezted, folyton versenyezned kell a figyelemért, könnyen kialakulhat benned a „nem jut elég” gondolata. A baj csak az, hogy ha mindig a hiányra fókuszálsz, akkor észre sem veszed, mennyi jó van körülötted. Nézd meg, az alábbi jelek közül melyek igazak rád, ez ugyanis arra utal, hogy te is hiánytudatban élsz.

1. Mások sikerei fenyegetésnek tűnnek

A barátnőd párra talál? Te pedig úgy érzed, egyel kevesebb lehetőség maradt neked. A testvéred házat vesz? Te meg mintha egyre hátrébb csúsznál a sorban. A hiánytudat elhiteti veled, hogy mások nyeresége a te veszteséged – és emiatt még örülni sem tudsz őszintén a szeretteidnek.

A cikk folytatódik, lapozz!