5 hálószobai csalódás nőknél, amit a tudatlanságnak köszönhetünk

Nem titok, hogy Magyarországon a szexuális felvilágosítás erősen hiányos. A legtöbb iskolában mindössze néhány biológia vagy egészségtanórára korlátozódik, ahol főként az anatómia, a menstruációs ciklus és a fogamzásgátlás alapjai kerülnek előtérbe. Ezek mellett legfeljebb szó esik a nemi úton terjedő fertőzésekről, de az intimitás, a kommunikáció, az örömszerzés vagy épp az online térben zajló kapcsolatok szinte teljesen kimaradnak.

Az eredmény? Egy olyan generáció, amely bizonytalan, gyakran szégyenérzettel terhelt, és sokszor csak a saját tapasztalatain keresztül kénytelen megtanulni, mi működik és mi nem a hálószobában. Ennek komoly következményei lehetnek. Nemcsak az, hogy sokan nincsenek tisztában a védekezés vagy a betegségek megelőzésének lehetőségeivel, hanem az is, hogy rengeteg nő él át felesleges fájdalmat, csalódást és szorongást a szexuális életében. Íme 5 tanulság, amit sokan csak hosszú évek után, keserű tapasztalatok árán ismernek fel, pedig ideje lenne, hogy ezek már a felvilágosítás részei legyenek.

1. A fájdalom nem természetes

Sokan nőnek fel azzal a hiedelemmel, hogy az első alkalomnak fájnia kell. Valójában ez nem mindenkinél van így. Előfordulhat, hogy valaki kisebb kellemetlenséget tapasztal, például mert a test még nincs teljesen ellazulva, nincs elég előjáték vagy a szűzhártya miatt kissé feszül a hüvely. Ez önmagában normális lehet, és nem kell miatta megijedni.

A probléma ott kezdődik, amikor ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy a fájdalom „a szex természetes része”. Ez tévhit.

Ha a kellemetlen érzés nem múlik el az első próbálkozások után, vagy rendszeresen jelentkezik, azt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ilyenkor érdemes több időt szánni az előjátékra, nyíltan beszélni a partnerrel, és ha a gond tartósan fennáll, nőgyógyászhoz fordulni.

