5 furcsa, de lenyűgöző dolog, amit a gyereked tanít neked

Amikor megszületik az első gyermekünk, alighanem kész káosz lesz az életünk, és ennek a káosznak a közepette gyakran tapasztalunk váratlan dolgokat saját magunkkal kapcsolatban is. Gyermekeink csodálatos tükrök lehetnek, amelyek megmutatják saját hibáinkat, erényeinket, és azt is, amiről talán soha nem gondoltuk volna, hogy bennünk rejlik. Nézzük meg, milyen lenyűgöző dolgokat tanulhatunk magunkról a gyermekeink által.

Egy gyermek őszintesége szembesít saját éned árnyoldalaival

Bizonyára mindannyian találkoztunk már olyan helyzettel, amikor egy gyermekünk csípős megjegyzést tett ránk vagy a tetteinkre. Ebben az esetben egy gyermek gyakran brutálisan őszinte, hiszen még nem tanulta meg azokat a társadalmi viselkedési szabályokat, amelyek az idősebbeket gyakran gátolják az őszinte véleménynyilvánításban.

Ezek a pillanatok készíthetnek fel minket arra, hogy alaposabban vizsgáljuk meg saját magunkat, és rájöjjünk, hogy talán nem vagyunk annyira türelmesek, vagy éppen ellenkezőleg, sokkal erényesebbek vagyunk, mint ahogy azt gondoltuk. Az őszinteségük segíthet, hogy kritikusan, ugyanakkor értékarányosan szemléljük tetteinket.

