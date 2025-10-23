5 férfitípus, aki mindig úgy tűnik, mintha szeretne – de soha nem fog igazán

1. A kiváló manipulátor
Ezt a típust gyakran lenyűgöző karizmával áldotta meg a sors. Elsődleges eszköze a manipuláció, amellyel képes elérni céljait. A meggyőzés mestere, és gyakran úgy tűnik, mintha valóban érdeklődne az irántad, de valójában a saját érdekei vannak előtérben. Gyakran kihasználja mások gyengeségeit, és mivel az érzelmi intelligencia hiányzik belőle, nem képes valódi szeretetre.
A manipulátor számára a kapcsolatok eszközök céljai eléréséhez. Számára az emberi kötődés csupán taktikai manőver, ami kevésbé épül érzelmekre, mint inkább a stratégiákra. Az ilyen típusnál fontos felismerni a jeleket, és időben megszüntetni a kapcsolatot, hogy elkerüljük a további csalódásokat.
