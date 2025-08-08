5 faltrükk, ami tágasabbá varázsolja a tered

Világos színek dominanciája
Az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb trükk a térnövelés érzetének fokozásához az, ha világos színeket használunk a falak festésekor. Egy jól megválasztott világos árnyalat, mint például a pasztell kék vagy a halvány krém, optikailag nagyobbá teheti a helyiséget. Ez annak köszönhető, hogy a világos színek visszaverik a fényt, így a tér nagyobbnak és szellősebbnek tűnik.
Egy másik hasznos tipp az, hogy a mennyezet is kapjon világos árnyalatú festést, lehetőleg fehér vagy egy hasonló, világos pasztell színnel, ami szintén elősegíti a tágasság érzetét.
