5 érzelmi blokk, ami miatt nem tudsz szelektálni a kacatok között

A lakás rendben tartása nem csak idő és energia kérdése, hanem lelki erőé is. Néha érzelmi blokkok akadályozzák meg a lomtalanítást, de ezek mindegyikére van megoldás.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az egész lakást rendben tartani hatalmas munka. Nem elég hozzá a befektetett idő és energia, kell hozzá lelki erő is. És persze sokszor egyszerűbb mondani, mint ténylegesen nekilátni.

Ha viszont úgy érzed, mindig elakadsz, amikor a lomtalanításról van szó, lehet, hogy nem veled van a baj, hanem néhány lelki akadály áll az utadban. A jó hír: mindegyikre van megoldás! Nézzük meg, mik lehetnek ezek a buktatók, és hogyan tudsz túllendülni rajtuk.

1. Drága volt, „nem dobhatom ki”

Az egyik leggyakoribb akadály, amikor valami sokba került, és emiatt nehéz megválni tőle – főleg a nappaliban, ahol gyakran vannak drágább dekorok vagy bútorok. Ilyenkor érdemes átgondolni: a pénzt már úgyis elköltötted, akkor is, ha megtartod, és akkor is, ha nem. Ami viszont tényleg veszteség, az a hely, amit feleslegesen elfoglal, és a teher, amit okoz. Ha tudod, add el, így még visszakapsz belőle valamennyit, közben pedig a térben és a fejedben is felszabadítasz egy kis helyet. Olvass még a témában Így juthatsz be a legjobb művészeti egyetemekre – A KAS kurzusok Ha itt masszírozod a kezed, elmúlik a fájdalmad. A kézreflexológia csodái Így kerüld el a hátfájást – Katus Attila tippjei „Ha éhes vagyok, hányingerem van” – Milyen furcsaságot csinál a tested?

A cikk folytatódik, lapozz!