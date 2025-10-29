5 érzelmi blokk, ami miatt nem tudsz szelektálni a kacatok között

Az egész lakást rendben tartani hatalmas munka. Nem elég hozzá a befektetett idő és energia, kell hozzá lelki erő is. És persze sokszor egyszerűbb mondani, mint ténylegesen nekilátni.
Ha viszont úgy érzed, mindig elakadsz, amikor a lomtalanításról van szó, lehet, hogy nem veled van a baj, hanem néhány lelki akadály áll az utadban. A jó hír: mindegyikre van megoldás! Nézzük meg, mik lehetnek ezek a buktatók, és hogyan tudsz túllendülni rajtuk.
1. Drága volt, „nem dobhatom ki”
Az egyik leggyakoribb akadály, amikor valami sokba került, és emiatt nehéz megválni tőle – főleg a nappaliban, ahol gyakran vannak drágább dekorok vagy bútorok. Ilyenkor érdemes átgondolni: a pénzt már úgyis elköltötted, akkor is, ha megtartod, és akkor is, ha nem. Ami viszont tényleg veszteség, az a hely, amit feleslegesen elfoglal, és a teher, amit okoz. Ha tudod, add el, így még visszakapsz belőle valamennyit, közben pedig a térben és a fejedben is felszabadítasz egy kis helyet.
