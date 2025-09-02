Lehet rizst leengedni a lefolyóba? 5 élelmiszer, amit semmiképp ne így dobj ki

A háztartások egyik legsúlyosabb problémája lehet, amikor a lefolyók eldugulnak. Ez nemcsak bosszantó, de komoly költségekkel is járhat, ha szakembert kell hívnunk a probléma megoldására. Sajnos sokan nincsenek tisztában vele, hogy bizonyos anyagok sosem kerülhetnének a lefolyóba, mégis gyakran oda öntik őket. Nézzük meg, mi az az öt dolog, amit mindenképpen érdemes elkerülnünk.

Olaj és zsír

Sokan talán nincsenek tisztában vele, de az olaj és a zsír kifejezetten ártalmas lehet a lefolyórendszer számára. Amikor ezeket az anyagokat meleg állapotukban beleöntjük a lefolyóba, hajlamosak a hidegebb csövekben megszilárdulni. Ez a réteg aztán egyre vastagabb lesz, különösen, ha más anyagok is megtapadnak rajta, ami komoly dugulást okozhat.

Azok azonban, akik figyelmet fordítanak erre a problémára, inkább a használt olajat egy üvegben gyűjtik és a megfelelő hulladékgyűjtő helyre viszik. Ezzel nem csak a lefolyórendszerük egészségét őrzik meg, de hozzájárulnak a környezetvédelemhez is.

