Lehet rizst leengedni a lefolyóba? 5 élelmiszer, amit semmiképp ne így dobj ki

Olaj és zsír
Sokan talán nincsenek tisztában vele, de az olaj és a zsír kifejezetten ártalmas lehet a lefolyórendszer számára. Amikor ezeket az anyagokat meleg állapotukban beleöntjük a lefolyóba, hajlamosak a hidegebb csövekben megszilárdulni. Ez a réteg aztán egyre vastagabb lesz, különösen, ha más anyagok is megtapadnak rajta, ami komoly dugulást okozhat.
Azok azonban, akik figyelmet fordítanak erre a problémára, inkább a használt olajat egy üvegben gyűjtik és a megfelelő hulladékgyűjtő helyre viszik. Ezzel nem csak a lefolyórendszerük egészségét őrzik meg, de hozzájárulnak a környezetvédelemhez is.
