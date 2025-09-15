5 dolog, amit a gyereked önbizalma építése érdekében még ma el kell hagynod

Az önbizalom az egyik legértékesebb ajándék, amit gyermekeinknek adhatunk – ugyanakkor az is rendkívül törékeny lehet. A gyerekek fejlődése és személyisége szempontjából döntő fontosságú, hogy miként segítjük őket abban, hogy magabiztos, kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak. Ez a folyamat azzal kezdődik, hogy észrevesszük és megértjük, mely szokásokat, viselkedésformákat érdemes elhagyni annak érdekében, hogy a gyerekek önérzetét, belső stabilitását erősíthessük.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Ne féltsd túl

Sokan hajlamosak vagyunk túlféltő módon nevelni gyermekeinket, hiszen természetes vágyunk az, hogy megóvjuk őket minden bajtól. Azonban, amikor minden lépésüket figyelemmel kísérjük, és a legkisebb kihívástól is óvjuk őket, azzal épp a saját lábaikra állás képességét vehetjük el tőlük. A biztonságos környezet megteremtése nélkülözhetetlen, de az is, hogy hagyjuk tapasztalatokat szerezni, hiszen így tanulnak meg önálló döntéseket hozni.

A gyerekek akkor fejlődnek a legjobban, amikor biztonságos keretek között próbálhatják ki magukat, és megtapasztalhatják, hogy a saját cselekedeteiknek következményei vannak. Ha minden egyes lépésüket irányítják, előbb-utóbb azon kapják majd magukat, hogy félnek újat próbálni, hiszen eddig nem találkoztak a kudarc lehetőségével.

A cikk folytatódik, lapozz!