5 dolog, amit a gyereked önbizalma építése érdekében még ma el kell hagynod

1. Ne féltsd túl
Sokan hajlamosak vagyunk túlféltő módon nevelni gyermekeinket, hiszen természetes vágyunk az, hogy megóvjuk őket minden bajtól. Azonban, amikor minden lépésüket figyelemmel kísérjük, és a legkisebb kihívástól is óvjuk őket, azzal épp a saját lábaikra állás képességét vehetjük el tőlük. A biztonságos környezet megteremtése nélkülözhetetlen, de az is, hogy hagyjuk tapasztalatokat szerezni, hiszen így tanulnak meg önálló döntéseket hozni.
A gyerekek akkor fejlődnek a legjobban, amikor biztonságos keretek között próbálhatják ki magukat, és megtapasztalhatják, hogy a saját cselekedeteiknek következményei vannak. Ha minden egyes lépésüket irányítják, előbb-utóbb azon kapják majd magukat, hogy félnek újat próbálni, hiszen eddig nem találkoztak a kudarc lehetőségével.