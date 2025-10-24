5 dolog, amiről a mai fiatalok el sem hiszik, hogy AI nélkül csináltuk

A technológia fejlődése hihetetlen tempóban változtatta meg a mindennapjainkat. Azok, akik egy generációval korábban nőttek fel, még jól emlékeznek, hogyan oldottak meg feladatokat mesterséges intelligencia nélkül.

Nem akarok itt úgy csinálni, mint a nagy öregek, akik minden mondatukat azzal kezdik, hogy „Bezzeg az én időmben…”, de az az igazság, hogy csak egy generációval korábban tényleg nagyon más volt minden. És olyan dolgokat oldottunk meg AI nélkül, amiről a most felnövők talán el sem tudják képzelni, hogy lehet. Pedig én mondom, ha nekünk ment, bárki meg tudná csinálni!

Diploma megszerzése

Kezdjük mindjárt a legnagyobb falattal: a diplomával. Igen, az összes beadandónkat, sőt, a szakdolgozatunkat is mesterséges intelligencia nélkül írtuk. Nem volt ChatGPT, nem volt Perplexity, és a Google sem dobott ki készre fogalmazott esszéket. Ha meg akartunk írni valamit, nem volt mese, bizony be kellett menni a könyvtárba.

Sokszor éjszakákat ültünk fölötte, és a végeredmény lehet, hogy nem lett mindig jobb, mint amit ma a mesterséges intelligencia percek alatt megír. De legalább a saját gondolataink voltak, és az is valami…

