5 DIY ötlet, amivel őszi hangulatot varázsolhatsz a lakásodban, 10 perc alatt

Az ősz beköszönte magával hozza a természet varázslatos színeit, melyeket könnyedén becsempészhetünk az otthonunkba. Egy saját készítésű ajtódísz nem csupán hangulatos látványt nyújt, hanem büszkén is mondhatjuk el, hogy saját kézzel készült.

Őszi ajtódísz egyszerűen

Nincs is szükség másra, mint egy egyszerű alapra – lehet ez szalma vagy drótkoszorú –, amit őszi levelekkel, tobozokkal vagy akár kis mű tökökkel dekorálunk. Az összes elem rögzítésére használjunk tapadódrótot vagy egy erős ragasztópisztolyt, ami biztos tartást ad. Tíz perc alatt már készen is vagyunk egy szívmelengető dekorációval.

