5 csillagjegy, akiktől igazságtalanul tartjuk a két lépés távolságot
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 5 csillagjegy, akiktől igazságtalanul...

5 csillagjegy, akiktől igazságtalanul tartjuk a két lépés távolságot

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.27.

Bizonyos csillagjegyeket gyakran félreértenek, pedig erős energiájuk nem jelent veszélyt. Ismerjük meg közelebbről ezeket a zodiákusokat, és fedezzük fel, miért érdemes közelebb lépni hozzájuk.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Vannak zodiákusok, akiket mindenki kedvesnek, barátságosnak és „biztonságosnak” lát – és vannak olyanok is, akikre már az első benyomás után rásütik, hogy velük óvatosnak kell lenni…

Pedig az az igazság, hogy „bizonyos csillagjegyek” korántsem gonosztevők vagy problémásak – egyszerűen csak erős energiát sugároznak, amit sokan félreértenek. Néha a határozottság, az őszinteség vagy éppen a karizmatikus jelenlét az, amik miatt mások két lépés távolságot tartanak tőlük.

Nézzük, melyik 5 jegyről van szó, és miért érdemes távolodás helyett inkább közelebb lépni hozzájuk!

Olvass még a témában

Kos

A Kos jegyűeket gyakran túl impulzívnak vagy türelmetlennek bélyegzik, ami miatt sokszor rossz első benyomást tesznek. Tény, hogy szeretnek mindig az elsők lenni és nem szívesen várnak másokra, de ez náluk nem önzésből, sokkal inkább az élet iránti lelkesedésből fakad.

A Kosok mernek nagyot álmodni, és nem riadnak vissza attól sem, hogy hangosan kimondják, amit mások csak gondolni mernek. Néha emiatt tűnhetnek „túl soknak”, de valójában ők azok, akik megmutatják: az élet túl rövid ahhoz, hogy ne cselekedjünk a lehető leghamarabb.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ilyen érzés látni, hogy visszatérnek a kamaszkorom trendjei

Ilyen érzés látni, hogy visszatérnek a kamaszkorom trendjei
Nem azért van, hogy beledobáld a szószokat: így használd helyesen a hűtőd alsó fiókját

Nem azért van, hogy beledobáld a szószokat: így használd helyesen a hűtőd alsó fiókját
Halloweeni manikűrök: aranyosan ijesztő és otthon is elkészítheted

Halloweeni manikűrök: aranyosan ijesztő és otthon is elkészítheted
A neved hatása az életedre: valóban befolyásolja azt, hogy ki vagy

A neved hatása az életedre: valóban befolyásolja azt, hogy ki vagy
Mélyszegénységben élőkhöz juttat el másnak feleslegessé vált holmikat az Adománytaxi

Mélyszegénységben élőkhöz juttat el másnak feleslegessé vált holmikat az Adománytaxi
A többet alvó gyerekek jobban teljesítenek az iskolában

A többet alvó gyerekek jobban teljesítenek az iskolában
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK