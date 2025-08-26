5 apró tanulósarok ha pici a gyerekszoba – Nagy kihívás, de nem lehetetlen
istockphoto.com

Schuster Borka
Írta 2025.08.26.

Egy gyerekszoba berendezése önmagában is kihívás, hát még akkor, ha mindössze pár négyzetméteren kell megoldani, hogy legyen benne hely a játéknak, a pihenésnek és a tanulásnak is. Szerencsére ma már rengeteg ötletes megoldás létezik arra, hogyan alakítsunk ki apró, mégis inspiráló tanulósarkot, amely segíti a gyereket a koncentrációban, de közben nem vesz el túl sok teret a szobából.

Az alábbiakban öt bevált ötletet mutatunk be, amelyek szinte bármilyen kis méretű gyerekszobában működhetnek.

Fali íróasztal lehajtható lappal

Ha igazán szűk a hely, érdemes olyan íróasztalt választani, ami használaton kívül szinte eltűnik. A falra szerelhető, lehajtható lapból álló asztalok kis helyen is elférnek, és könnyen „eltüntethetők”, ha a gyereknek épp nincs szüksége rájuk. A praktikus darabokhoz polc is társulhat, így a könyvek és füzetek is egyből kéznél vannak. Ez a megoldás különösen jó választás lehet kis alapterületű lakásokban, ahol minden négyzetméter számít.

Figyelj rá, hogy stabil, jó minőségű szerkezetet válassz, hiszen a gyerekek hajlamosak ránehezedni az asztalra tanulás közben.

