4 titok, amit a nagyvállalatok nem akarnak, hogy tudj az egészségedről

Íme négy olyan titok, amelyet talán szándékosan nem osztanak meg velünk, hogy továbbra is szemellenzővel járjunk.
A „természetes” nem mindig egészséges
Sok termék címkéjén találkozhatunk a „természetes” kifejezéssel, amit gyakran úgy értelmezünk, mint a természetes anyagokból készült termékeket. Ugyanakkor nem minden természetes összetevő egészséges vagy ártalmatlan.
A Journal of Public Policy & Marketing tanulmányában megállapították, hogy a „természetes” kifejezést gyakran félrevezetőn használják a címkéken, és a fogyasztók több mint 70%-a jobban bízik ezekben a termékekben, annak ellenére, hogy valódi egészségügyi előnyük nem mindig indokolt.
Sok üdítő és édesség esetében kiemelik, hogy „nádcukorral” vagy „természetes cukorral” készülnek. Bár valóban növényi eredetű az összetevő, ettől még ugyanúgy hat a szervezetre, mint a finomított cukor: emeli a vércukorszintet, hozzájárulhat az elhízáshoz és a fogszuvasodáshoz. A „természetes” szó tehát ebben az esetben nem jelent automatikusan egészségesebb választást.