3 szokás, amely ronthatja az önbizalmad – a pszichiáter szerint
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / 3 szokás, amely ronthatja az önbizalmad...

3 szokás, amely ronthatja az önbizalmad – a pszichiáter szerint

Farkas Margaréta
Írta 2025.11.03.

Dr. Yoon Hong Gyun pszichiáter szerint bizonyos szokások elhagyásával újra feltöltheted az önbizalmad. Íme három szokás, amelyek alááshatják az önértékelésed.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Mi lenne, ha bizonyos szokások elhagyásával újra feltölthetnéd az önbizalmad? A koreai pszichiáter, Dr. Yoon Hong Gyun, The Self-Esteem Class: Simple Lessons for a Lifetime of Contentment című könyvében három ilyen szokást azonosított, és ami még fontosabb, elmagyarázta, hogyan lehet ezeket végleg elengedni. Íme azok a szokások, amik alááshatják az önbizalmad.

Előzetes vereség

A stressz vagy a szorongás hatására sokan hajlamosak „túlreagálni” a helyzeteket, vagyis rosszabbnak látni a dolgokat, mint amilyenek valójában. „Amikor valaki hajlamos a katasztrofizálásra, a probléma felnagyítódik, az illető pedig idő előtt kétségbeesik és feladja” – magyarázza Dr. Yoon Hong Gyun. „Sokan azt hiszik, azért kudarc a vége, mert reménytelenek, pedig valójában azért tűnnek reménytelennek, mert feladták.”

A rossz reakciók kezelése érdekében a szakértő szerint érdemes megismerni a legmélyebb félelmeinket (például a haláltól, a magánytól vagy az anyagi összeomlástól). Mivel ezek felismerése nem könnyű, egyes terapeuták azt javasolják, hogy ismételd el újra és újra ugyanazt a kérdést: „Mit gondolsz, mi fog történni ezután?” Ilyenkor sokszor kiderül, hogy a valódi probléma nem maga a félelem, hanem attól való rettegés, hogy a helyzet katasztrófává fajul.

Olvass még a témában

„Amint sikerül pontosan megfogalmazni, mitől tartasz, kiderül, hogy a helyzet kezelhető. Ha a homályos szorongást konkrét, reális aggodalommá alakítod, lehetőséged lesz megoldást találni vagy elengedni a félelmet” – teszi hozzá Dr. Hong Gyun. Más szóval, ha felismered és elfogadod a félelmeidet, képes leszel cselekedni, hogy megelőzd vagy legyőzd őket.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

3 szokás, amely ronthatja az önbizalmad – a pszichiáter szerint

3 szokás, amely ronthatja az önbizalmad – a pszichiáter szerint
„A férjem nem akarja, hogy az egész személyisége az apaság legyen.” – Amikor csak a nő akar még egy gyereket

„A férjem nem akarja, hogy az egész személyisége az apaság legyen.” – Amikor csak a nő akar még egy gyereket
Timberlake és Gosling? A 10 legtartósabb barátság ismert emberek között

Timberlake és Gosling? A 10 legtartósabb barátság ismert emberek között
Több, mint 100 ezren követik a magyar anyuka finomságait

Több, mint 100 ezren követik a magyar anyuka finomságait
Ha akar téged, akkor a csillagokat is lehozza majd neked. Minden más csak rossz kifogás

Ha akar téged, akkor a csillagokat is lehozza majd neked. Minden más csak rossz kifogás
Csizma szezon ON: A módszer, amivel illatosak lesznek a régi csizmáid

Csizma szezon ON: A módszer, amivel illatosak lesznek a régi csizmáid
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK