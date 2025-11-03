3 szokás, amely ronthatja az önbizalmad – a pszichiáter szerint

Dr. Yoon Hong Gyun pszichiáter szerint bizonyos szokások elhagyásával újra feltöltheted az önbizalmad. Íme három szokás, amelyek alááshatják az önértékelésed.

Mi lenne, ha bizonyos szokások elhagyásával újra feltölthetnéd az önbizalmad? A koreai pszichiáter, Dr. Yoon Hong Gyun, The Self-Esteem Class: Simple Lessons for a Lifetime of Contentment című könyvében három ilyen szokást azonosított, és ami még fontosabb, elmagyarázta, hogyan lehet ezeket végleg elengedni. Íme azok a szokások, amik alááshatják az önbizalmad.

Előzetes vereség

A stressz vagy a szorongás hatására sokan hajlamosak „túlreagálni” a helyzeteket, vagyis rosszabbnak látni a dolgokat, mint amilyenek valójában. „Amikor valaki hajlamos a katasztrofizálásra, a probléma felnagyítódik, az illető pedig idő előtt kétségbeesik és feladja” – magyarázza Dr. Yoon Hong Gyun. „Sokan azt hiszik, azért kudarc a vége, mert reménytelenek, pedig valójában azért tűnnek reménytelennek, mert feladták.”

A rossz reakciók kezelése érdekében a szakértő szerint érdemes megismerni a legmélyebb félelmeinket (például a haláltól, a magánytól vagy az anyagi összeomlástól). Mivel ezek felismerése nem könnyű, egyes terapeuták azt javasolják, hogy ismételd el újra és újra ugyanazt a kérdést: „Mit gondolsz, mi fog történni ezután?" Ilyenkor sokszor kiderül, hogy a valódi probléma nem maga a félelem, hanem attól való rettegés, hogy a helyzet katasztrófává fajul.

„Amint sikerül pontosan megfogalmazni, mitől tartasz, kiderül, hogy a helyzet kezelhető. Ha a homályos szorongást konkrét, reális aggodalommá alakítod, lehetőséged lesz megoldást találni vagy elengedni a félelmet” – teszi hozzá Dr. Hong Gyun. Más szóval, ha felismered és elfogadod a félelmeidet, képes leszel cselekedni, hogy megelőzd vagy legyőzd őket.

