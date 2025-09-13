3 mondat, amit nem hallottam gyerekkoromban, és máig hiányoznak
Unsplash

Címlap / Életmód / Család / 3 mondat, amit nem hallottam gyerekkorom...

3 mondat, amit nem hallottam gyerekkoromban, és máig hiányoznak

Schuster Borka
Írta 2025.09.13.

A gyerekkori hatások formálnak bennünket, és néha nem is sejtjük, milyen mértékben befolyásolják önértékelésünket. Felnőttként is dolgozom olyan félelmeken, amik talán elkerülhetőek lettek volna bizonyos mondatok hallatán.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A gyerekkori hatások formálnak, alakítanak bennünket, de néha nem is sejtjük, hogy egy-egy mondat (vagy éppen annak hiánya) milyen mértékben befolyásolja, hogyan látjuk magunkat, mennyire bízunk a saját képességeinkben, és milyen kapcsolatot építünk ki másokkal.

Azt hiszem, sokszor nem is az számít, mi történik velünk, hanem hogy milyen szavak kísérik a történéseket. Én például felnőttként még mindig dolgozom magamban olyan félelmeken, nehézségeken és sérüléseken, amik talán elkerülhetőek lettek volna, ha gyerekkoromban hallok bizonyos mondatokat.

„Remélem, büszke vagy magadra!”

Mások ezeket olvassák

Ez rögtön egy kakukktojás, mert igazából hallottam ezt a mondatot a szüleimtől – de csak akkor, ha valamit elrontottam. Akkor hangzott el, amikor valójában azt akarták éreztetni velem, hogy minden okom megvan a szégyenre: „na, most aztán biztos nagyon büszke lehetsz magadra…” Ez a fajta üzenet persze teljesen más, mint amikor valódi megerősítésként hangzik el ez a mondat.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!

A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!
Ma Kornél, Lujza és Mór névnapja van. Mit tudunk a személyiségükről?

Ma Kornél, Lujza és Mór névnapja van. Mit tudunk a személyiségükről?
Kordában tartanád a vércukrodat? Ezért igyál sok vizet!

Kordában tartanád a vércukrodat? Ezért igyál sok vizet!
15 dolog, amiért boldogtalan vagy és amin sürgősen változtatnod kell

15 dolog, amiért boldogtalan vagy és amin sürgősen változtatnod kell
„Egy dolgot kértem: hogy ne nyomja a fejem a tortába. Megtette.” 10 menyasszony, aki már az esküvő napján bánta az egészet

„Egy dolgot kértem: hogy ne nyomja a fejem a tortába. Megtette.” 10 menyasszony, aki már az esküvő napján bánta az egészet
5 tavaszi szett, amiben akkor is elegánsnak tűnsz, ha csak leugrasz a pékségbe

5 tavaszi szett, amiben akkor is elegánsnak tűnsz, ha csak leugrasz a pékségbe
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK