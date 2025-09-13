3 mondat, amit nem hallottam gyerekkoromban, és máig hiányoznak

A gyerekkori hatások formálnak bennünket, és néha nem is sejtjük, milyen mértékben befolyásolják önértékelésünket. Felnőttként is dolgozom olyan félelmeken, amik talán elkerülhetőek lettek volna bizonyos mondatok hallatán.

A gyerekkori hatások formálnak, alakítanak bennünket, de néha nem is sejtjük, hogy egy-egy mondat (vagy éppen annak hiánya) milyen mértékben befolyásolja, hogyan látjuk magunkat, mennyire bízunk a saját képességeinkben, és milyen kapcsolatot építünk ki másokkal.

Azt hiszem, sokszor nem is az számít, mi történik velünk, hanem hogy milyen szavak kísérik a történéseket. Én például felnőttként még mindig dolgozom magamban olyan félelmeken, nehézségeken és sérüléseken, amik talán elkerülhetőek lettek volna, ha gyerekkoromban hallok bizonyos mondatokat.

Ez rögtön egy kakukktojás, mert igazából hallottam ezt a mondatot a szüleimtől – de csak akkor, ha valamit elrontottam. Akkor hangzott el, amikor valójában azt akarták éreztetni velem, hogy minden okom megvan a szégyenre: „na, most aztán biztos nagyon büszke lehetsz magadra…” Ez a fajta üzenet persze teljesen más, mint amikor valódi megerősítésként hangzik el ez a mondat.

