3 meglepő lakáselem, ami pénzügyi szokásaidat tükrözi

A személyiségünk számos megnyilvánulása közül az egyik legrejtélyesebb terep lehet maga az otthonunk. El sem hinnénk, hogy az otthonunk díszítése, rendszerezettsége és berendezése mennyire árulkodó lehet a pénzügyi szokásainkról. Az alábbiakban három olyan lakáselemre világítunk rá, amelyek különösen erőteljesen tükrözik anyagi mentalitásunkat.
Harmóniában vannak a dekorációs tárgyak?
A dekorációs tárgyak és azok rendje talán az első, amit érdemes megvizsgálni, ha szeretnénk megérteni pénzügyi szokásainkat. Azok, akik gondosan, előre meghatározott rendszer szerint rendezik el dekorációs elemeiket – legyen szó festményekről, szobrokról vagy egyéb díszekről – jellemzően inkább szervezettek és takarékosak a pénzügyeikkel kapcsolatban is. Egy ilyen otthonban minden tárgynak megvan a maga helye, így lehetőséget nyújtanak a tulajdonosnak, hogy átláthatóságot és harmóniát tapasztaljon nap mint nap.
Azonban nemcsak a rend, hanem az elrendezés átgondoltsága is árulkodó lehet.
Ezzel szemben a szeszélyesen elhelyezett dekorációk azt az üzenetet közvetíthetik, hogy a lakó hajlamosabb az impulzív vásárlásra és kevésbé figyel a részletekre, ami gyakran kihat a pénzügyi tervezésükre is.