Ez a 3 hormon „irányítja” a párkapcsolatod – és hogyan tartsd őket egyensúlyban

Mindez talán túl misztikusan hangzik, de valójában egyszerű biológia. Amikor megértjük, hogyan működnek ezek a hormonok, és hogyan tudjuk őket pozitívan befolyásolni, könnyebben megőrizhetjük a harmóniát a párkapcsolatunkban.
Oxitocin: Az összekötő hormon
Az oxitocin néha „szeretet hormonnak” is nevezik, mivel jelentős szerepet játszik az érzelmi kötődés kialakításában. Ez az anyag felelős azért a meghitt érzésért, amikor valakivel hosszabb időt töltünk, valamint az intimitás érzéséért, amit öleléskor, vagy fizikai közelség során tapasztalunk.
Mások ezeket olvassák
Annak érdekében, hogy oxitocin szintünket aktívan támogassuk, érdemes rendszeresen időt szánni a közös programokra és a fizikai érintkezésre partnerünkkel. Egy egyszerű kézfogás, ölelés vagy egy meghitt beszélgetés oxitocin löketet ad, amely összeköt minket szerelmünkkel.