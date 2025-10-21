Ez a teáid közül a 3 legerősebb gyulladáscsökkentő – tudományosan bizonyítva

A gyulladás a szervezet természetes védekezési mechanizmusa, ám krónikus formája számos betegség kiváltója lehet. A természetben fellelhető gyógynövények közül sokan gyulladáscsökkentő hatásukról ismertek, és a teák készítése az egyik legősibb módja ezek hasznosításának.
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton
1. Kurkumás tea
A kurkuma az egyik legkutatottabb fűszernövény, melyet gyakran „aranyfűszerként” emlegetnek. A kurkumin, a kurkuma fő hatóanyaga, számos tudományos vizsgálatban bizonyította már gyulladáscsökkentő hatását.
Kurkumás tea készítése során a kurkuma port forró vízzel keverik, és gyakran adnak hozzá egy csipet fekete borsot, amely segíti a kurkumin felszívódását a szervezetben.