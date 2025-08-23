Ez a 3 csillagjegy hamarosan új szerelemre találhat
istockphoto.com

Ez a 3 csillagjegy hamarosan új szerelemre találhat

Farkas Izabella
Írta 2025.08.23.

A csillagok mozgása időről-időre megmutatja, hogy melyik csillagjegy szülöttei várhatnak komoly változásokra a magánéletükben. Az asztrológia világában előfordul, hogy egy-egy bolygóállás vagy kozmikus esemény különösen felerősíti bizonyos jegyekben a romantikus vágyakat vagy épp a sorsfordító találkozás lehetőségét.

Bika: az érzékek újjáéledése

A Bika jegy szülöttei számára a közeli hónapokban különleges élményeket ígérnek a csillagok, hiszen a Vénusz bolygónak a jegyükben való kedvező elhelyezkedése új szerelmi szituációkkal kecsegtet. Ez a bolygó, mely a szépség és a szerelem istennőjeként ismert, különleges vonzalmat hozhat el számukra.

Nem csupán az új kapcsolatok fellángolása várható náluk, hanem azok az érzelmek is felszínre törhetnek, amelyeket eddig elnyomtak. A Bika hajlamos az erős kötődésre, és most lehetőségük nyílik a régi sebek begyógyítására, valamint a szerelem új szakaszainak megélésére.

Oroszlán: a reflektorfény romantikája

Az Oroszlánok hamarosan az szerelem középpontjába kerülhetnek, hiszen a Nap bolygó hangsúlyozza a jegyük különlegességét. Az Oroszlán önmaga szeretetére és szenvedélyességére is támaszkodva vonzhatja be az új szerelmet.

Legyenek bátrak és nyitottak a különböző kalandokra, mert most különösen vonzóak mások szemében. Új lehetőségek nyílhatnak meg előttük, akár a társasági életük fellendülésével. Az Oroszlánoknak érdemes mozgalmas társasági eseményeken részt venniük, hiszen itt lehetőségük adódik olyan személlyel találkozni, aki hosszú távon is társuk lehet.

