Ez a 3 csillagjegy hamarosan új szerelemre találhat

A csillagok mozgása időről-időre megmutatja, hogy melyik csillagjegy szülöttei várhatnak komoly változásokra a magánéletükben. Az asztrológia világában előfordul, hogy egy-egy bolygóállás vagy kozmikus esemény különösen felerősíti bizonyos jegyekben a romantikus vágyakat vagy épp a sorsfordító találkozás lehetőségét.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bika: az érzékek újjáéledése

A Bika jegy szülöttei számára a közeli hónapokban különleges élményeket ígérnek a csillagok, hiszen a Vénusz bolygónak a jegyükben való kedvező elhelyezkedése új szerelmi szituációkkal kecsegtet. Ez a bolygó, mely a szépség és a szerelem istennőjeként ismert, különleges vonzalmat hozhat el számukra.

Nem csupán az új kapcsolatok fellángolása várható náluk, hanem azok az érzelmek is felszínre törhetnek, amelyeket eddig elnyomtak. A Bika hajlamos az erős kötődésre, és most lehetőségük nyílik a régi sebek begyógyítására, valamint a szerelem új szakaszainak megélésére.

Oroszlán: a reflektorfény romantikája

Az Oroszlánok hamarosan az szerelem középpontjába kerülhetnek, hiszen a Nap bolygó hangsúlyozza a jegyük különlegességét. Az Oroszlán önmaga szeretetére és szenvedélyességére is támaszkodva vonzhatja be az új szerelmet. Mások ezeket olvassák Vigyázz, nárcizmus! 7 jele annak, hogy önimádóval van dolgod Ez a régi orosz „pasztilla” recept almából készít pillecukrot Ha néha bólogatsz, meggyőzőbb vagy. 10 pszichológiai trükk, ami működik Nehezek az éjszakáid? 4 bevált praktika horkolás ellen

Legyenek bátrak és nyitottak a különböző kalandokra, mert most különösen vonzóak mások szemében. Új lehetőségek nyílhatnak meg előttük, akár a társasági életük fellendülésével. Az Oroszlánoknak érdemes mozgalmas társasági eseményeken részt venniük, hiszen itt lehetőségük adódik olyan személlyel találkozni, aki hosszú távon is társuk lehet.

A cikk folytatódik, lapozz!