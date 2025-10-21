Ezek lesznek 2026 legszerencsésebb időszakai, csillagjegyei

A 2026-os év izgalmas lehetőségeket tartogat minden csillagjegy számára. Mindenki életében akadnak olyan időszakok, amikor a csillagok különleges energiát sugároznak, ami szerencsés fordulatokat hozhat. Nézzük meg, melyik jegyre mikor érdemes figyelni, hogy a legnagyobb sikert érhessék el.

Kos

A Kos számára az év eleje, különösen január és február hozhat lendületet, amikor a Mars és a Jupiter kedvező aspektusban áll. Ilyenkor különösen erősnek és energikusnak érezhetik magukat, ami a karrierjükben és a személyes kapcsolataikban is szerencsét hozhat. Nyáron, június vége és augusztus közepe között megjelenhetnek váratlan lehetőségek; fontos, hogy nyitottak maradjanak.

