Szeptemberben a befejezés és új kezdések hónapja van. Mit mond a numerológia?
Farkas Izabella
Írta 2025.08.08.

A numerológia hívei szerint minden hónapnak megvan a maga energetikai rezgése, amely befolyásolja életünket és lehetőségeinket. Ahogy 2025 szeptemberébe lépünk, érdemes megvizsgálni, milyen hatásokat várhatunk a számok világa szempontjából, különös tekintettel a személyes és közösségi fejlődésünkre.

A szeptember a kilences hónap, ami az univerzális szeretet, a bölcsesség és a teljesedés száma. A numerológia szerint a kilences szám az élet dolgaira való megnyílást, befejezés és új kezdetek időszakát szimbolizálja.

Ez az időszak lehetőséget kínál arra, hogy átgondoljuk és lezárjuk azokat a régi ciklusokat, amelyek már nem szolgálják érdekeinket, és teret adjunk valami újnak.

2025 teljes évének számát a 2+0+2+5 számjegyeinek összeadásával kapjuk, ami egyenlő 9-cel. Így az egész év a befejezés jegyében telik. A szeptember tehát duplán erősíti ezt az energiát, lehetőséget adva arra, hogy nagyobb mértékben koncentráljunk az életünk tágabb összefüggéseire.

A személyes életekre gyakorolt hatások

istockphoto.com

Azok számára, akik szeretnék jobban érteni életük finom dinamikáit, az idei szeptember kiváló lehetőséget kínál a befejezésekhez és a cellák meglendítéséhez. Az időszak kedvez a meditációnak, az önvizsgálatnak és a kreatív ötletek fejlesztésének.

Mivel az év kilences energia alatt zajlik, fontos, hogy nyitottak maradjunk az új tapasztalatokra, és ne ragaszkodjunk a régi, beidegződött szokásainkhoz.

