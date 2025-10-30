2025. október 30.: ma Alinda ünnepel – köszöntsük szeretettel!

Ma, október 30-án ezeket a névnapokat ünnepeljük

Ma Magyarországon az Alfonz és a Zenóbia névnapját ünnepeljük. A hónap vége hagyományosan a befelé fordulás ideje: a Mindenszentek és a Halottak napja közeledtével sok család ma már rendbe teszi a sírokat, gyertyát, mécsest készít elő. A néphit szerint ilyenkor „megáll az idő” egy pillanatra: a rövidülő nappalok, a reggeli ködök és az első dér mind a csendes emlékezésre hívnak. Ma tehát nemcsak a névnaposokat köszöntjük, hanem lassan ráhangolódunk a megemlékezés fényében telő napokra is.

Alfonz – jelentés, hírességek, személyiség

Az Alfonz név germán eredetű (az ófelnémet Adalfuns/Alfons alakokból), elemei az adal = „nemes" és a funs = „kész, készséges". A név elterjedt jelentésárnyalatai: „nemes és készséges", „nemes, harcra kész". Magyarországon ritkább keresztnév, de elegáns, időtálló hangzása miatt sokan kedvelik.

Hírességek a név mögött: a középkor egyik legkülönlegesebb uralkodója X. Alfonz, a Bölcs kasztíliai király, aki a csillagászat, a zene és a jog pártfogója volt; a 20. század elejének ikonikus uralkodója XIII. Alfonz spanyol király; valamint a teológia és erkölcstan nagy alakja, Liguori Szent Alfonz. A művészetek világából sokaknak ismerős lehet Alfons (Alphonse) Mucha, az art nouveau cseh mestere – a név rokon formája az Alfonz nemzetközi változata.

