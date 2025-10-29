2025. október 29.: ma Nárcisz és Narcissza ünnepel – szeretettel köszöntjük

Ma, 2025. október 29-én a magyar névnaptár szerint a Nárcisz névnapját ünnepeljük. Egyes naptárak ezen a napon köszöntik az Euzébia és az Euzébiusz nevűeket is, így ma több, ősi gyökerekkel rendelkező név kerül reflektorfénybe. Érdekesség, hogy a tavasz egyik jellegzetes virágát idéző név ma, a késő őszi napokban kap helyet a kalendáriumban. Az egyházi hagyomány ezen a napon Jeruzsálemi Szent Narkisszoszt tiszteli, míg a népi időjóslás szerint a Simon–Júdás-nap (október 28.) utáni időszak már az első komolyabb őszi szelek és a télre készülődés ideje. Ma mindezt a mai névnaposok történetein és jelentésein keresztül élhetjük meg.

Nárcisz

A Nárcisz név görög eredetű: a Narkisszosz névből származik, amely a görög nárké szóra vezethető vissza, jelentése „kábulat, elkábító illat”, innen ered a nárcisz virág neve is. A névhez kapcsolódó legismertebb történet a görög mítosz Narkisszoszról, a szépséges ifjúról, aki a víztükörben saját tükörképébe szeretett bele; e legenda nyomán a nárcisz a szépség, az önismeret és az önreflexió kettős szimbóluma lett. Ma ennek a névnek a hordozóit ünnepeljük, és a tavasz illatát idézzük meg az ősz közepén.

Hírességek és szentek: a név viselői közül kiemelkedik Jeruzsálemi Szent Narkisszosz, a 2–3. század fordulójának püspöke. Nemzetközi szinten ide kapcsolható Narciso Yepes világhírű spanyol gitárművész, valamint a francia festő Narcisse Díaz de la Peña. A magyar névadásban a Nárcisz ritka, mégis különleges hangzású és könnyen megjegyezhető név.

Személyiségkép és szimbolika: a Nárcisz név rezgése a hagyományos névszimbolikában a 7-es minőséggel rokon: befelé figyelő, elemző, esztétára hangolt, kreatív alkatot jelez. Az ilyen nevűekben erős az igény a szépségre, harmóniára és önkifejezésre, ugyanakkor fontos, hogy az egészséges önszeretet ne forduljon át túlzott önkritikába vagy önközpontúságba. A név őseleme a víz és a tükör képe, színei a fehér és az aranysárga, amelyek a tisztaságot és az életörömöt idézik. Ma, ha egy Nárcisz nevűt köszöntesz, egy szimbolikus ajándék – például illatgyertya vagy tavaszt idéző virágos fotó – tökéletesen átadja a név üzenetét.

Euzébia

Az Euzébia név görög eredetű (Eusebeia), jelentése „jámborság, kegyesség, tiszteletteljes odaadás”. A korai kereszténységben gyakori erény-névként terjedt el, így a névhez a hűség, együttérzés és lelki finomság eszméi kapcsolódnak. Ma több naptár Euzébiát is köszönti, ezért a név – bár ritka – méltó figyelmet kap ezen a napon.

