2025. október 29.: ma Nárcisz és Narcissza ünnepel – szeretettel köszöntjük

Nárcisz
A Nárcisz név görög eredetű: a Narkisszosz névből származik, amely a görög nárké szóra vezethető vissza, jelentése „kábulat, elkábító illat”, innen ered a nárcisz virág neve is. A névhez kapcsolódó legismertebb történet a görög mítosz Narkisszoszról, a szépséges ifjúról, aki a víztükörben saját tükörképébe szeretett bele; e legenda nyomán a nárcisz a szépség, az önismeret és az önreflexió kettős szimbóluma lett. Ma ennek a névnek a hordozóit ünnepeljük, és a tavasz illatát idézzük meg az ősz közepén.
Hírességek és szentek: a név viselői közül kiemelkedik Jeruzsálemi Szent Narkisszosz, a 2–3. század fordulójának püspöke. Nemzetközi szinten ide kapcsolható Narciso Yepes világhírű spanyol gitárművész, valamint a francia festő Narcisse Díaz de la Peña. A magyar névadásban a Nárcisz ritka, mégis különleges hangzású és könnyen megjegyezhető név.
Személyiségkép és szimbolika: a Nárcisz név rezgése a hagyományos névszimbolikában a 7-es minőséggel rokon: befelé figyelő, elemző, esztétára hangolt, kreatív alkatot jelez. Az ilyen nevűekben erős az igény a szépségre, harmóniára és önkifejezésre, ugyanakkor fontos, hogy az egészséges önszeretet ne forduljon át túlzott önkritikába vagy önközpontúságba. A név őseleme a víz és a tükör képe, színei a fehér és az aranysárga, amelyek a tisztaságot és az életörömöt idézik. Ma, ha egy Nárcisz nevűt köszöntesz, egy szimbolikus ajándék – például illatgyertya vagy tavaszt idéző virágos fotó – tökéletesen átadja a név üzenetét.
Olvass még a témában
Euzébia
Az Euzébia név görög eredetű (Eusebeia), jelentése „jámborság, kegyesség, tiszteletteljes odaadás”. A korai kereszténységben gyakori erény-névként terjedt el, így a névhez a hűség, együttérzés és lelki finomság eszméi kapcsolódnak. Ma több naptár Euzébiát is köszönti, ezért a név – bár ritka – méltó figyelmet kap ezen a napon.