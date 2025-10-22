2025. október 22.: Ma Előd, Korina és Kordélia névnapja – Milyen a személyiségük?

Ma, 2025. október 22-én a következő névnaposokat ünnepeljük: Előd, Kordélia, Kordula, Korina és Korinna. Ha van köztük ismerősöd, barátod vagy családtagod, ma különösen jó alkalom, hogy kedves üzenettel, apró meglepetéssel vagy egy közös kávézással köszöntsd fel őket. Érdekesség, hogy a katolikus egyházban ezen a napon Szent II. János Pál pápa emléknapját is tartják, és a legendák szerint ma van Szent Kordula ünnepe is, aki Szent Orsolya társai közé tartozott.

Előd – az ősök ereje, honfoglaló hagyomány

Az Előd ősi magyar személynév, amelynek jelentése a magyar „előd” közszóból érthető meg: „ős, felmenő, előd”. A név a magyar mondakörben kiemelt helyet kap: a krónikák – különösen Anonymus Gesta Hungarorum című műve – a honfoglalás vezetői között tartják számon az Előd nevet viselő vezért is. A név ezért sokaknak a gyökerekhez való kötődést, a tradíciók tiszteletét és a tartást jelképezi. Ismert viselője többek között Novák Előd közéleti szereplő.

Személyiség- és névrezgés-elemzés: az Előd név hangalakja és jelentése a stabil alapok, a hagyományőrzés és a vezetői attitűd energiáját hordozza. Szimbolikusan az 1-es (úttörő, kezdeményező) és a 4-es (alapozó, rendszerező) minőség keverékeként olvasható. Az Elődök általában céltudatosak, megbízhatóak, jól bírják a felelősséget, és szeretik kézben tartani a dolgokat. Árnyoldalként időnként túlságosan ragaszkodhatnak a megszokott úthoz, de erejük épp abban rejlik, hogy nyugalmat és biztonságot sugároznak.

Kordélia – a szív és hűség neve, shakespeare-i ragyogással

A Kordélia (Cordelia) név eredete nem teljesen tisztázott: gyakran vezetik vissza a latin cor, cordis = „szív" szóra, más hagyomány a kelta gyökereket említi. A név a kultúrtörténetben Shakespeare Lear királyának legfiatalabb, hűséges lányaként vált halhatatlanná – Kordélia a feltétlen szeretet és az őszinte lojalitás ikonikus alakja. Érdekesség, hogy az Uránusz bolygó egyik holdját is Cordeliának nevezik, így a név az irodalom mellett a csillagászatban is megjelenik. A jelentésrétegei miatt a Kordélia ma is a szívből jövő, „szívhez szóló" minőséget idézi.

Kordula – a kis szív és Szent Orsolya legendája

A Kordula (Cordula) a latin cordula = „kis szív” szóból származik. A név viselőjének védőszentje Szent Kordula, Szent Orsolya társa, akinek ünnepe épp ma van. A legenda szerint Kordula Orsolya mártírtársa volt, aki a kölni vértanúsághoz kapcsolódó történetben a bátorság és a hit példáját adta. A magyar néphagyomány Orsolya napjának (október 21.) időjóslásához is köti ezt az időszakot: „Ha Orsolya napján szép az idő, jó lesz a bor” – tartja a mondás, amelynek derűje gyakran „átvilágít” a mai napra is.

