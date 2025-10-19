Időjárás 2025. október 19.: Napos délelőtt, elszórtan csapadék

Ma, 2025. október 19-én, Magyarország több részén változóan felhős időre számíthatsz, egy-két helyen pedig előfordulhat kisebb eső is.

Reggelre a hőmérséklet 8 és 11 °C között mozog, a levegő friss, de kellemes. A felhőzet vegyes, főleg a keleti tájakon lehet több felhő, míg nyugaton inkább derültebb az ég. A szél élénk északnyugati irányból fúj, 15-25 km/h sebességgel, így a reggel egy kicsit hűvösebb, szellős lesz.

Dél körül a hőmérséklet emelkedik, 14-16 °C között alakul, és a felhők már inkább csak helyenként kavarognak az égen. Csapadék inkább csak elszórtan eshet, a pár százalékos esély miatt esernyő nélkül is nyugodtan elindulhatsz. A szél mérséklődik, 10-15 km/h-ra csökken, iránya továbbra is északnyugati marad.

Délután már naposabb idő várható, bár a felhők itt-ott előbukkanhatnak. A hőmérséklet 15-17 °C körül alakul, tehát kellemes, enyhe az idő. Szél csak gyenge vagy mérsékelt lesz, 5-10 km/h között. Ez az időszak tökéletes egy könnyű sétához vagy kinti programhoz.

Estére a felhőzet ismét kicsit növekszik, dél felől megindulhatnak kisebb záporok, főleg az ország déli részein. A hőmérséklet 10-12 °C közé csökken, a légmozgás pedig visszaerősödik, 15-20 km/h körüli északnyugati széllé. Ezért érdemes rétegesen öltözni, ha késő estére is úton vagy.

