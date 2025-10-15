Időjárás 2025. október 15.: Ma nem lesz 16 foknál melegebb

Ma, október 15-én enyhe eső eshet, ezért érdemes esernyőt vinned magaddal. A hőmérséklet 12 és 16 fok között mozog, ami remek idő a sétához vagy egy kis városi barangoláshoz. A felhőzet nagy részben beborul, de a nap időnként kisüt, főként délelőtt.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A szél Nyugat felől érkezik, és 10-15 km/h sebességgel fúj. A légmozgás عمومیen gyenge, de a hidegebb levegő behatolásával kissé élénkebbé válik.

Időjárás részletesen

Reggel : 10 fok körül, kissé felhős, 20% eső esély. A nyugati szél puha, 10 km/h.

: 10 fok körül, kissé felhős, 20% eső esély. A nyugati szél puha, 10 km/h. Délben : 14 fok, beborul, 30% eső esély. A szél enyhén erősödik, 12 km/h.

: 14 fok, beborul, 30% eső esély. A szél enyhén erősödik, 12 km/h. Délután : 16 fok, eső esélye 40%, a szél újra 10 km/h-ra csillapodik.

: 16 fok, eső esélye 40%, a szél újra 10 km/h-ra csillapodik. Este : 12 fok, nagyrészt felhős, eső esélye 20%.

: 12 fok, nagyrészt felhős, eső esélye 20%. Éjszaka: 8 fok, tiszta és száraz levegő, eső nélkül.

Polleninformáció Olvass még a témában Időjárás szeptember 14.: Jön az erős lehűlés és szél Időjárás szeptember 25: Szeles, borongós reggel után délután felszakadozik az ég Szeptember 16.: Hűvös a reggel, napközben sem lesz nagy melegünk Figyelem: veszélyes időjárás és rekordhőmérséklet

Az pollen szint most mérsékelt, főként a fűfélék és a parlagfű miatt. Ha allergiás vagy, figyelj rá, hogy hogyan reagál a szervezeted a kinti levegőre. Különösen azoknak érdemes fokozottan ügyelniük, akiknek a tünetei könnyen aktiválódnak. A biztonság kedvéért vihetsz magaddal egy kis permetet is, ha szükségesnek érzed.

Tipp Ma napra

Napjaidat a szabadban töltheted, ha szereted a természetet. Viselj sapkát és sálat, mert a hidegebb légáramlatok időnként felfoghatók. Azoknak, akik szeretik a várost, érdemes a múzeumokat vagy belső terekben működő helyeket keresni. Ha nem jársz el, akkor érdemes a fűtetőket bekapcsolni, mert az éjszaka hidegebb lesz.