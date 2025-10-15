Időjárás 2025. október 15.: Ma nem lesz 16 foknál melegebb

A szél Nyugat felől érkezik, és 10-15 km/h sebességgel fúj. A légmozgás عمومیen gyenge, de a hidegebb levegő behatolásával kissé élénkebbé válik.
Időjárás részletesen
- Reggel: 10 fok körül, kissé felhős, 20% eső esély. A nyugati szél puha, 10 km/h.
- Délben: 14 fok, beborul, 30% eső esély. A szél enyhén erősödik, 12 km/h.
- Délután: 16 fok, eső esélye 40%, a szél újra 10 km/h-ra csillapodik.
- Este: 12 fok, nagyrészt felhős, eső esélye 20%.
- Éjszaka: 8 fok, tiszta és száraz levegő, eső nélkül.
Polleninformáció
Az pollen szint most mérsékelt, főként a fűfélék és a parlagfű miatt. Ha allergiás vagy, figyelj rá, hogy hogyan reagál a szervezeted a kinti levegőre. Különösen azoknak érdemes fokozottan ügyelniük, akiknek a tünetei könnyen aktiválódnak. A biztonság kedvéért vihetsz magaddal egy kis permetet is, ha szükségesnek érzed.
Tipp Ma napra
Napjaidat a szabadban töltheted, ha szereted a természetet. Viselj sapkát és sálat, mert a hidegebb légáramlatok időnként felfoghatók. Azoknak, akik szeretik a várost, érdemes a múzeumokat vagy belső terekben működő helyeket keresni. Ha nem jársz el, akkor érdemes a fűtetőket bekapcsolni, mert az éjszaka hidegebb lesz.